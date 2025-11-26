Live TV

Premierul Donald Tusk: Polonia va refuza să-i fie impusă de UE recunoaşterea căsătoriilor gay

Data publicării:
Donald Tusk, premierul Poloniei
Donald Tusk, premierul Poloniei Sursa foto: Profimedia Images

Premierul polonez Donald Tusk a asigurat miercuri că UE „nu poate impune nimic” ţării sale, după ce Curtea de Justiţie a UE (CJUE) a decis marţi că toate statele membre ale blocului comunitar trebuie să recunoască legal căsătoriile între persoanele de acelaşi sex încheiate într-un alt stat membru al UE, relatează agenţia EFE.

Vorbind la o conferinţă de presă la Varşovia, Tusk a afirmat că „Polonia va respecta verdictele şi hotărârile instanţelor europene”, dar a adăugat că, atunci când cupluri de acelaşi sex căsătorite în alte ţări vor ajunge în Polonia, „vom dori să le tratăm cu respect deplin şi va trebui să o facem, dar şi în conformitate cu legile poloneze”.

Premierul Tusk, un politician liberal pro-european şi fost preşedinte al Consiliului European, a mai spus că va solicita Ministerului de Externe un raport detaliat despre consecinţele recentei hotărâri a CJUE, dar şi-a îndemnat concetăţenii la „calm”, amintind că este vorba despre o „temă care generează multă diviziune şi emoţii puternice”.

Hotărârea CJUE, emisă într-un caz care îşi are originea în Polonia, stabileşte că un stat membru al UE are obligaţia de a recunoaşte căsătoriile între persoane de acelaşi sex efectuate legal într-un alt stat membru, inclusiv în situaţia în care legislaţia naţională nu recunoaşte astfel de căsătorii, cum este cazul Poloniei.

Instanţa europeană invocă în verdictul său că refuzul de recunoaştere a acestor căsătorii de către orice stat UE ar încălca libertatea de circulaţie şi de reşedinţă, precum şi dreptul fundamental la respectarea vieţii private şi de familie.

Premierul Tusk a mai declarat că „guvernul polonez lucrează la propria legislaţie care va reglementa aceste chestiuni într-un mod în care majoritatea polonezilor, prin majoritatea parlamentară, îl consideră adecvat”.

El s-a referit astfel la un proiect de lege aflat în lucru şi care ar reglementa un aşa-numit „statut de partener apropiat” sau „acord de concubinaj”, care să stabilească drepturi parţiale în cazul cuplurilor necăsătorite, inclusiv cele de acelaşi sex, în chestiuni precum proprietatea, folosirea spaţiilor locative sau pensia alimentară. În acest proiect nu se vor regăsi chestiuni precum adopţia sau custodia copiilor.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hotel Furnica
1
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
Grape vines, Languedoc, France, Europe
2
Franța va cheltui 130 de milioane de euro pentru defrișarea plantațiilor de viță de vie...
ionut mosteanu
3
Ionuț Moșteanu, explicații cu privire la studiile sale: „Am oprit Automatica, pentru a...
om in vant si ninsoare
4
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
Aeronave Eurofighter Typhoon
5
Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio...
S-a aflat tot! Gestul făcut de Cristiano Ronaldo, la 4 luni de când a lipsit de la înmormântarea lui Diogo Jota
Digi Sport
S-a aflat tot! Gestul făcut de Cristiano Ronaldo, la 4 luni de când a lipsit de la înmormântarea lui Diogo Jota
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Polish premier says damage to key intercity rail line was act of sabotage
Polonia se gândește să utilizeze drone pentru a supraveghea infrastructura critică, în urma sabotajului care a vizat calea ferată
Ruble Fall Ukraine Russian War Sanctions Flags Background
Europenii caută un plan B după blocajul privind împrumutul pentru Ucraina din activele Moscovei
Daily Life In Rzeszow, Poland - 19 Nov 2025
Sabotajul feroviar din Polonia: Varșovia acuză un al treilea ucrainean că ar fi acționat la comanda Rusiei
sistem ess
Sistemul de colectare a datelor cetățenilor din state non-UE, extins la noi puncte de frontieră și la aeroporturile din Iași și Cluj
hala cu deseuri reciclabile
„Reciclăm prost”. România este codașa Uniunii Europene la reciclare: doar 1,3% dintre deșeuri primesc o nouă viață. Unde greșim
Recomandările redacţiei
barajul vidraru barajul paltinu
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani...
profimedia-0965435496
Rusia crede că divulgarea înregistrării convorbirii cu Witkoff e...
Nicusor Dan si Sorin Grindeanu INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Râdeți cu el sau de el?” Cum l-a primit Opoziția pe Nicușor Dan în...
Militari francezi
Cum își consolidează Europa armatele în fața amenințării militare a...
Ultimele știri
Un gigant IT vrea să înlocuiască până la 6.000 de angajați cu AI într-o restructurare globală uriașă
Daniel David: Vom fi atenţi ca profesorii să nu fie afectați de interdicția cumulului pensie-salariu. Cei pensionați ne ajută
A fost finalizat podul cu cel mai mare arc parabolic din România. Unde este amplasat și ce legături asigură
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cel mai mare regret al prințesei Diana. Ce i-ar fi mărturisit Lady Di prietenei sale cu 10 zile înainte de...
Cancan
Motivul pentru care mama din Timișoara și-a înjunghiat fiica de 10 ani! A vrut să se răzbune
Fanatik.ro
Gabi Tamaș a dat cărțile pe față despre un eveniment neștiut de nimeni: ”Am furat un…”
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Ion Țiriac a surprins pe toată lumea. Cele trei cuvinte rostite de miliardar: ”Extraordinar de inteligent”
Adevărul
Moscova critică rolul Europei în negocierile pentru Ucraina: „Nu este absolut nicio nevoie”. Prima reacție a...
Playtech
Ce este numărul VIN la o maşină: unde se găseşte şi la ce foloseşte
Digi FM
Un bărbat s-a deghizat în mama lui decedată pentru a-i încasa pensia. Cum a fost descoperită "farsa" care a...
Digi Sport
Dramatic! Cristi Chivu i-a spus "adio", iar la trei luni distanță s-a retras la 26 de ani
Pro FM
Romina Power, confesiuni despre dispariția fiicei sale: „Dacă ar fi fost moartă, aș fi simțit!” Ce a spus...
Film Now
Scenele intime dintre Ariana Grande și Jonathan Bailey, eliminate din „Wicked: For Good”. Au fost considerate...
Adevarul
Jurnaliști îmbrânciți la Parlament. Reacția Guvernului după intervenția ofițerului de presă de la Palatul...
Newsweek
Care români primesc a 13-a pensie în decembrie? În ce țară trăiesc? A fost anunțat calendarul plăților
Digi FM
Ce vrea să facă fiica Ronei Hartner după ce devine majoră. Cine are grijă de ea acum, la doi ani de la...
Digi World
Cele două numere simple care îți pot prezice riscul de boli cardiace. Cum le poți măsura și îmbunătăți
Digi Animal World
Val de reacții după ce un bărbat s-a fotografiat cu o broască țestoasă: „Animalele nu sunt accesorii”
Film Now
Vin Diesel, despre Dwayne „The Rock Johnson”, după ani de conflicte: „A lăsat o amprentă de neșters!” Fanii...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...