Live TV

Premierul Edi Rama, despre un summit al NATO în Albania anul viitor: „Problema este că nu există încă o poziție comună”

Data publicării:
NATO. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
NATO. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

NATO nu va organiza un summit în Albania anul viitor, în ciuda planurilor anterioare în acest sens, a declarat joi prim-ministrul albanez Edi Rama, relatează Reuters.

Agenția Reuters a relatat în luna iunie că planurile privind organizarea unui summit al Alianței în Albania anul viitor au fost puse sub semnul întrebării din cauza opoziției administrației Trump și a nemulțumirii membrilor NATO față de cheltuielile reduse ale Tiranei în domeniul apărării.

În cadrul unui discurs ținut la Dublin înaintea unei reuniuni a liderilor europeni, Rama a declarat: „Problema este că nu există încă o poziție comună cu privire la data la care va avea loc summitul; cu siguranță nu va fi în 2027”.

El a adăugat: „Iar în 2028, dacă va avea loc un summit, acesta se va desfășura la Tirana”.

NATO ia în considerare renunțarea la practica recentă de a organiza summituri anuale, o măsură care ar putea evita o întâlnire potențial tensionată cu președintele SUA, Donald Trump, spre sfârșitul mandatului acestuia.

Cu toate acestea, diplomații afirmă că Alianța ar putea totuși să decidă să organizeze un summit în termen scurt în 2026 — dar nu la Tirana.

Un oficial al Alianței a declarat joi că „următorul summit al NATO va avea loc în Albania. Decizia privind data nu a fost încă luată”.

Într-o declarație adoptată cu ocazia summitului NATO din iunie 2025 de la Haga, liderii alianței au afirmat: „Așteptăm cu interes următoarea noastră întâlnire din Turcia, din 2026, urmată de o întâlnire în Albania”.

Însă, într-o declarație adoptată la summitul alianței de la Ankara, din luna iulie a acestui an, liderii au afirmat: „Așteptăm cu nerăbdare următoarea noastră întâlnire”, fără a preciza data sau locul unui viitor summit.

Citește și:

Premierul portughez spune că secretarul general al NATO este „complet deconectat de la realitate”. Declarația care l-a indignat

„Nu este nevoie să reinventăm roata”. Liderii europeni resping eforturile Rusiei de a reforma arhitectura de securitate a continentului

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
1
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe...
nicusor dan si maia sandu isi strang mainile
2
Prima reacție a UE la planul de unire dintre România și Republica Moldova. Marta Kos...
harta romaniei pe judete si regiuni
3
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile...
ovidiu vanghele
4
Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe în viitor la...
Price of Water Set To Rise
5
Orașele cu cea mai scumpă apă din România. Unde plătesc oamenii cele mai mari tarife și...
Lovitură de proporții pentru candidatul la președinție care a ajuns la 22% în sondaje: ”S-a convenit suspendarea sa”
Digi Sport
Lovitură de proporții pentru candidatul la președinție care a ajuns la 22% în sondaje: ”S-a convenit suspendarea sa”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mark rutte si Luis Montenegro profimedia-0958039589
Premierul portughez spune că secretarul general al NATO este „complet deconectat de la realitate”. Declarația care l-a indignat
Copenhagen Democracy Summit 2026, Denmark - 12 May 2026
Marea Britanie și Franța ar trebui să trimită trupe în Ucraina chiar acum, declară un fost șef NATO
soldati nato
„Și” vs „Sau”. NATO vrea să pună combaterea Rusiei pe primul loc și să reducă efectivele pentru misiuni în străinătate (Politico)
Rafinărie rusă atacată de dronă
Mesajul unui comandant NATO după loviturile Ucrainei asupra infrastructurii petroliere ruse: „Îl afectează pe Putin”
profimedia-1051938225
NATO ar trebui să „treacă la ofensivă” împotriva Rusiei, îndeamnă un fost consilier britanic pentru securitate națională
Recomandările redacţiei
IRELAND DUBLIN EUROPEAN POLITICAL COMMUNITY SUMMIT
Nicușor Dan, declarații după summitul de la Dublin. Europa vrea un...
Bucharest, Romania, March 1, 2025, Calin Georgescu, George Simion(AUR) and Ana Maria Gavrila(POT) at the protest against the government.
Scandal între suveraniști: „Simion este un politician expirat, fără...
European Council Summit In Brussels - October 2026, Belgium - 16 Oct 2026
„Nu este nevoie să reinventăm roata”. Liderii europeni resping...
hubert thuma inquam sabin cirstoveanu
Hubert Thuma, șeful CJ Ilfov: PNL are nevoie de alegeri interne, de...
Ultimele știri
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat biletul jucat la agenția 40-020
Nicușor Dan, discuție la Dublin cu președintele Azerbaidjanului: subiectele abordate
Sute de tineri, reținuți la Moscova și împinși să se înroleze în armata rusă. Putin avertizează că trupele străine din Ucraina sunt „ți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur iese din retrograd și ia cu el toată nefericirea. Două zodii care revin la viață din 13 noiembrie 2026
Cancan
S-a aflat cauza morții femeii din Galați, care a decedat la doar 10 minute după ce a ajuns acasă. Așteptase 6...
Fanatik.ro
Marius Stan, șocat de decizia lui Mihai Stoica: „Nu îmi vine să cred!”
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
„Cârțu și Coelho, o viață, un an și o zi”. Marius Mitran scrie despre trecutul și viitorul Universității...
Adevărul
Titi Aur: „Șoferii de camion din România distrug cel mai mult în Europa”. Cum funcționează efectul de turmă...
Digieconomic
Cum poți primi indemnizația pentru creșterea copilului chiar dacă nu ai avut contract de muncă în ultimul an
Digi FM
Vineri, 13, superstiții, legende și un nume special pentru frica de această zi. Cum a ajuns să fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Marele Jardel: ”Viața mea s-a sfârșit: alcool, depresie, cocaină”
Pro FM
"M-a sărutat pasional, mi-au căzut foile din mână. Nu știam cine era". Un actor de top, surprins de Madonna...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Moment uriaș pentru fiul actorilor Ethan Hawke și Uma Thurman: primul său rol principal. Va juca alături de...
Adevarul
Ucraina pregătește noua armă care ar putea lăsa Rusia „fără dinți”
Newsweek
Șefa Casei de Pensii a vorbit despre indexarea pensiilor. Suntem pregătiți să le creștem!
Digi FM
India va construi unul dintre „cele mai mari” muzee din lume. La cât este estimat costul
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Sub ce temperatură devine periculoasă plimbarea câinelui. Greșeala pe care o fac mulți stăpâni iarna
Film Now
Test crucial pentru Johnny Depp. Ce salariu a primit actorul pentru filmul care l-ar putea readuce în elita...
UTV
Ariana Grande a apărut pentru prima dată pe covorul roșu alături de fostul iubit, la aproape 10 ani de la...