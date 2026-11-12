Premierul Edi Rama, despre un summit al NATO în Albania anul viitor: „Problema este că nu există încă o poziție comună”

NATO nu va organiza un summit în Albania anul viitor, în ciuda planurilor anterioare în acest sens, a declarat joi prim-ministrul albanez Edi Rama, relatează Reuters.

Agenția Reuters a relatat în luna iunie că planurile privind organizarea unui summit al Alianței în Albania anul viitor au fost puse sub semnul întrebării din cauza opoziției administrației Trump și a nemulțumirii membrilor NATO față de cheltuielile reduse ale Tiranei în domeniul apărării.

În cadrul unui discurs ținut la Dublin înaintea unei reuniuni a liderilor europeni, Rama a declarat: „Problema este că nu există încă o poziție comună cu privire la data la care va avea loc summitul; cu siguranță nu va fi în 2027”.

El a adăugat: „Iar în 2028, dacă va avea loc un summit, acesta se va desfășura la Tirana”.

NATO ia în considerare renunțarea la practica recentă de a organiza summituri anuale, o măsură care ar putea evita o întâlnire potențial tensionată cu președintele SUA, Donald Trump, spre sfârșitul mandatului acestuia.

Cu toate acestea, diplomații afirmă că Alianța ar putea totuși să decidă să organizeze un summit în termen scurt în 2026 — dar nu la Tirana.

Un oficial al Alianței a declarat joi că „următorul summit al NATO va avea loc în Albania. Decizia privind data nu a fost încă luată”.

Într-o declarație adoptată cu ocazia summitului NATO din iunie 2025 de la Haga, liderii alianței au afirmat: „Așteptăm cu interes următoarea noastră întâlnire din Turcia, din 2026, urmată de o întâlnire în Albania”.

Însă, într-o declarație adoptată la summitul alianței de la Ankara, din luna iulie a acestui an, liderii au afirmat: „Așteptăm cu nerăbdare următoarea noastră întâlnire”, fără a preciza data sau locul unui viitor summit.

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Editor : A.M.G.