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Premierul estonian refuză să-și modereze criticile la adresa lui Putin: „Nu o să mă abțin. Este un dictator care ucide femei și copii”

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Paris, France. 13th July, 2026. Estonian Prime Minister Kristen Michal and his wife Evelin Oras arrive at the Élysée Palace for a dinner organised by the Coalition of Volunteers for Ukraine, in Paris, on 13 July 2026, - 13/07/2026 - France/Paris - Julien
Kristen Michal. Foto: Profimedia
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Prim-ministrul estonian Kristen Michal a declarat vineri, 30 octombrie, că nu își va modera criticile la adresa președintelui rus Vladimir Putin, în urma unui raport potrivit căruia oficialii Pentagonului ar fi îndemnat aliații din țările baltice să-și tempereze retorica referitoare la Rusia, relatează Kyiv Post.

Într-un interviu acordat Delfi, Michal a declarat că Estonia își va menține poziția și va continua să vorbească deschis despre amenințarea rusă.

„Nu o să mă abțin. Putin este un dictator care ucide femei și copii”, a spus el.

Michal a adăugat că Putin va continua să procedeze astfel până când va fi obligat să-și schimbe cursul. A face concesii dictatorilor duce la umilință, fără a păstra libertatea, a susținut Michal. Estonia și vecinii săi din regiunea baltică vor continua să atragă atenția asupra amenințării reprezentate de Rusia, a afirmat el. 

Michal a declarat că nu a primit personal nicio solicitare din partea SUA de a-și modera tonul. El a adăugat că această chestiune nu a fost abordată la ultima sa întâlnire cu președintele Donald Trump, care a avut loc la Ankara în vara acestui an.

El a menționat că criticii din țară au acuzat guvernul său că nu este suficient de ferm, chiar dacă unele rapoarte sugerau că SUA doreau o mai mare reținere.

Reuters a relatat că oficialii Pentagonului au solicitat în mod confidențial mai multor aliați NATO, printre care Estonia, Letonia și Lituania, să-și modereze retorica referitoare la Rusia.

Patru persoane la curent cu discuțiile au declarat pentru Reuters că solicitările au fost formulate în cadrul unor întâlniri bilaterale din ultimele săptămâni. Elbridge Colby, șeful departamentului de politici al Pentagonului, s-a numărat printre oficialii implicați.

O sursă a afirmat că Colby l-a sfătuit pe un oficial din țările baltice să nu „provoace” Rusia și a citat descrieri ale Moscovei ca fiind pusă la colț și din ce în ce mai disperată.

În septembrie, Michal îl numise pe Putin un șobolan încolțit, făcând legătura între dificultățile cu care se confruntă Rusia în Ucraina și presupusele acte de sabotaj din Europa. Agenția Reuters nu a putut stabili dacă Colby se referea în mod specific la acele remarci.

Sursele au descris discuțiile ca fiind cordiale. Pentagonul a refuzat să comenteze schimburile private dintre aliați, iar NATO a refuzat, de asemenea, să facă declarații.

Aceste apeluri adresate guvernelor țărilor baltice au loc în contextul în care Washingtonul își reevaluează prezența militară în Europa și exercită presiuni asupra aliaților europeni pentru ca aceștia să-și asume o responsabilitate mai mare în ceea ce privește propria apărare.

La summitul din octombrie de la Bruxelles, Michal a susținut atacurile ucrainene asupra rafinăriilor, în ciuda presiunilor exercitate de SUA asupra Kievului pentru a înceta atacurile asupra producției petroliere rusești.

„Cu cât toate rafinăriile rusești și capacitatea de a vinde energie vor fi făcute praf mai repede, cu atât mai bine”, a declarat Michal la acea vreme.

Declarațiile sale au fost făcute în contextul în care liderii europeni discutau despre acordarea unui sprijin financiar suplimentar Ucrainei, iar relațiile dintre Kiev și Washington se deterioraseră în urma acordului privind motorina încheiat de Trump cu Rusia.

Pe 7 iulie, președintele Volodimir Zelenski și Michal au semnat un acord privind dronele în marja summitului NATO de la Ankara. Zelenski a mulțumit Estoniei pentru asistența militară și umanitară acordată, precum și pentru sprijinul diplomatic acordat ambițiilor Ucrainei de aderare la UE și NATO.

Unii consideră că punerea accentului pe acest aspect riscă să amplifice frica pe care Moscova încearcă să o răspândească; alții susțin că avertismentele directe ajută la explicarea necesității unor cheltuieli mai mari pentru apărare și a unui sprijin continuu pentru Ucraina.

Reprezentanții serviciilor de informații occidentale au avertizat cu privire la o campanie de sabotaj rusă în plină expansiune în Europa. Moscova neagă că ar desfășura o astfel de campanie.

Michal a afirmat că o evaluare clară a amenințării este esențială pentru pregătirea în vederea situațiilor de urgență și a avertizat că Ucraina se confruntă cu o iarnă dificilă.

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Editor : A.M.G.

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