Live TV

Analiză Premierul francez Sébastien Lecornu are cabinetul pe care și-l dorește. AFP: „Un guvern care s-ar putea să nu reziste mult”

Data publicării:
Sébastien Lecornu
Foto: Profimedia
Din articol
Al patrulea premier într-un an Consecințe

Noul premier al Franţei a numit duminică un guvern, readucându-l pe fostul ministru de finanţe Bruno Le Maire la Ministerul Apărării, unde va contribui la supravegherea sprijinului militar francez pentru Ucraina şi va aborda ameninţările la adresa securităţii europene reprezentate de Rusia, comentează Agenția France Presse, scrie News.ro.

Alte poziţii cheie din noul cabinet, anunţate de biroul preşedintelui Emmanuel Macron, rămân în mare parte neschimbate, conservatorul Bruno Retailleau rămânând ministru de interne, responsabil cu poliţia şi securitatea internă, Jean-Noël Barrot rămânând ministru de externe, iar Gérald Darmanin păstrând ministerul justiţiei.

Însă durata de viaţă a noului guvern minoritar al prim-ministrului Sébastien Lecornu riscă să fie scurtă, având în vedere ostilitatea din Parlament, unde nu dispune de o majoritate stabilă, notează AP. Oponenţii lui Macron din stânga Adunării Naţionale depun eforturi pentru a-l demite pe Lecornu printr-un vot de neîncredere, iar partidul de extremă dreapta Adunarea Națională al Marinei Le Pen face presiuni pentru organizarea de alegeri legislative anticipate.

Citește și

Premierul francez Sebastien Lecornu este acuzat de sindicaliști că și-a inventat masterul în drept. Cum se apără oficialul

Al patrulea premier într-un an

Prioritatea imediată pentru Lecornu, în vârstă de 39 de ani, centrist şi aliat apropiat al lui Macron, este să-şi păstreze funcţia. Macron l-a promovat pe Lecornu – anterior ministru al apărării – luna trecută ca al patrulea prim-ministru al Franţei într-un an, după ce predecesorul său a fost demis de un parlament profund divizat, pe fondul turbulenţelor legate de reducerile cheltuielilor.

Instabilitatea politică prelungită complică eforturile guvernului francez de a rezolva dificultăţile bugetare ale ţării şi slăbeşte poziţia lui Macron pe plan intern, în timp ce acesta se confruntă cu provocări internaţionale urgente, inclusiv războaiele din Ucraina şi Gaza şi schimbarea priorităţilor preşedintelui american Donald Trump.

Le Maire – fost ministru de finanţe până anul trecut – preia funcţia de ministru al apărării de la Lecornu, a cărui promovare în funcţia de prim-ministru l-a pus în centrul turbulenţelor politice care au cuprins Franţa de mai bine de un an, cu guverne minoritare care se clatină de la o criză la alta, prăbuşindu-se în scurt timp unul după altul.

Consecințe

Impasul politic îşi are originea în decizia surprinzătoare a lui Macron de a dizolva camera inferioară a Parlamentului, în iunie 2024. Aceasta a declanşat alegeri legislative, pe care liderul francez spera că le vor consolida poziţia alianţei sale pro-europene de centru. Dar pariul a eşuat, ducând la o legislatură fragmentată, fără un bloc politic dominant la putere, pentru prima dată în istoria republicii moderne franceze.

În afară de Le Maire, cea mai notabilă numire în cabinet este cea a lui Roland Lescure în funcţia de ministru de finanţe. Economia Franţei este una dintre cele mai mari din lume şi a doua ca mărime din Uniunea Europeană. Dar deficitul şi datoriile în creştere ale Franţei îngrijorează investitorii şi divid opinia politică. Lescure a deţinut anterior funcţii mai subalterne în cadrul ministerului de finanţe până anul trecut.

Lecornu va avea de trecut marţi o încercare importantă, când va ţine un discurs în faţa Parlamentului, în care va prezenta orientarea guvernului său şi planurile sale pentru elaborarea bugetului pe anul viitor – o prioritate naţională urgentă, dar controversată.

El a anunţat vineri că nu va folosi o putere constituţională specială pentru a impune parlamentului adoptarea bugetului fără vot — aşa cum au făcut predecesorii săi — şi că, în schimb, va căuta un compromis cu parlamentarii de stânga şi de dreapta.

Sindicatele şi activiştii au organizat trei zile de proteste la nivel naţional de la numirea lui Lecornu, inclusiv unul care a blocat accesul la Turnul Eiffel joi, protestând faţă de reducerile preconizate ale cheltuielilor pentru serviciile publice.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
profimedia-1029625023
2
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone...
NDQwJmhhc2g9Y2JlZmU4Y2I0ODhlMWM3N2QwZTE5NDA1ZDUwZWQxZDM=.thumb
3
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu...
sorin oprescu
4
Motivul pentru care Grecia a acceptat să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ministerul...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
5
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală
Digi Sport
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Băsescu îl sfătuiește pe Nicușor Dan să schimbe Guvernul, dar nu cu...
hacker chinez lucrează la calculator
„Escrocheria” preferată a Rusiei. Cum folosește Kremlinul Legea sa...
Screenshot 2025-10-03 001520
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon...
aur
Ce șanse are partidul AUR să câștige alegerile parlamentare din 2028...
Ultimele știri
O familie cu cinci copii, blocată pe un drum forestier din județul Buzău, după ce tatăl a urmat indicațiile GPS
Atac armat la Sydney: 20 de răniți. Ce spune poliția australiană despre posibilitatea unui act terorist
Kim Jong Un a inspectat distrugătorul Choe Hyon, vasul de război prezentat prima dată în luna aprilie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Bani
Reforma ajutoarelor sociale, ce plan are Coaliția. Toma: „Unii sunt apți, dar nu vor să muncească”/Birta: „Scutirile să fie verificate”
antoni-lallican-1140x570
Fotojurnalist francez, ucis de un atac cu dronă în estul Ucrainei. Armata rusă, acuzată că l-a „vânat deliberat” pe Antoni Lallican
Politik Tag der deutschen Einheit 2025, Feierlichkeiten in Saarbrücken
Merz și Macron avertizează asupra „iluminismul întunecat” din Europa. Cei doi lideri susțin contracararea partidelor iliberale
sindicat tesa
Sindicaliștii din Sănătate condamnă decizia Guvernului de a amâna acordarea drepturilor salariale câştigate definitiv în instanţă
2025-09-07-1852
Când va crește Guvernul pensiile și salariile din sistemul bugetar. Explicațiile premierului Ilie Bolojan
Partenerii noștri
Pe Roz
Joan Collins, soacră mare la 92 de ani. Etalon de eleganță, a strălucit într-o rochie bleu și și-a condus...
Cancan
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
Fanatik.ro
Secretarul de stat de la Secretariatului General al Guvernului și-a luat țeapă cu un dezvoltator imobiliar...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Steagul României, interzis pe stadionul din Sfântu Gheorghe. Ce motiv a invocat jandarmeria la meciul din...
Adevărul
Jocul periculos al lui Putin, descifrat de un fost spion britanic. „În timp ce noi ne uităm spre cer...
Playtech
Cel mai mare lac heliotermic din lume este în România. Ce fenomen de produce acolo, este căutat de turiști...
Digi FM
Brigitte Bardot se destăinuie într-un “BBcedar” scris de mână. Actorul pentru care își declară dragostea. Ce...
Digi Sport
Mirel Rădoi a auzit cum a putut să-l jignească Marian Iancu pe Mircea Lucescu și nu s-a abținut
Pro FM
Hailey Bieber, în rochie mini cu imprimeu leopard, la club în Paris. Cizmele cu tocuri înalte i-au completat...
Film Now
În ce filme au mai jucat Kate Winslet şi Leondaro DiCaprio împreună, pe lângă Titanic
Adevarul
Revolta generației Z. Din Kathmandu până la Agadir, tinerii zguduie lumea. Unda de șoc, în fața ușii Europei
Newsweek
Care pensionari vor pierde 960 lei la pensie după ce Guvernul a crescut taxele? Sunt peste 1.500.000
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Iubirile mai puțin cunoscute ale actriței Nicole Kidman. Cum o descriu foștii ei parteneri. „Am fost devastat”
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...