Premierul francez Sebastien Lecornu este acuzat de sindicaliști că și-a inventat masterul în drept. Cum se apără oficialul

Sindicatul Naţional al Agenţilor Publici ai Educaţiei Naţionale (SNAPEN) a depus o plângere împotriva premierului Sebastien Lecornu, pe care-l acuză de faptul că a lăsat să se creadă că deţine un master în drept public, fără să-şi validat al doilea an de diplomă, relatează AFP.

Plângerea a fost depusă la Comisia de Petiţii a Curţii de Justiţie a Republicii, anunţă luni avocatul sindicatului, Vincent Brengarth.

La jumătatea lui septembrie, site-ul Mediapart dezvăluia că Sebastien Lecornu nu deţine diploma de master, care se obţine în doi ani, contrar unor informaţii publicate, începând din 2016, pe pagina sa de pe site-ul Ministerului Apărării, pe când era ministru, pe pagina sa de pe reţeaua LinkedIn sau în prezentarea lui Lecorni de la o conferinţă universitară.

Întrebat despre acest lucru vineri, în Le Parisien, premierul francez a răspuns că şi-a „validat masteratul în drept, deci un master 1”, la Universitatea Pantheon-Assas.

Validarea masterului, care corespunde unui Bac +4, a fost înlocuită prin master, de nivelul Bac +5, în urma reformei licenţei-masterului-doctoratului (LMD) în anii 2000. „Am simţit, în această falsă polemică, o formă de dispreţ social”, a declarat el.

Sindicatul îl acuză pe premier în această plângere, pe care AFP scrie că a consultat-o, de faptul că a vrut „să lase să se creadă că era titularul unui master în drept public”, dar „folosea în cunoştrinţă de cauză o diplomă al cărei titular nu era”.

„Nu se cere nicio diplomă pentru a fi membru al unui Guvern, iar faptul că nu a obţinut master 2 nu este un semn de incompetenţă”, a subliniat Vincent Brengarth.

„Însă, lipsa transparenţei cu privire la nivelul studiilor unui ministru de stat este de natură să aducă atingere credibilităţii certificării de către universităţile publice franceze, egalităţii republicane, onoarei profesorilor-cercetărori şi, în general, misiunii serviciului public încredinţat instituţiilor de învăţământ superior”, a adăugat el.

Sebastien Lecornu menţionează în prezent pe site-ul oficial simple „studii de drept la Universitatea Paris 2 Pantheon Assas”, fără vreo altă precizare.

Pe LinkedIn, la rubrica formare, el precizează „master, drept public general, 2005-2008”, la Universitatea Pantheon-Assas.

Editor : C.A.