Premierul interimar al Franței: „Nu este momentul să schimbăm preşedintele”

Prim-ministrul francez interimar Sébastien Lecornu a afirmat miercuri seara că „nu este momentul să schimbăm preşedintele”, în pofida crizei politice profunde care afectează ţara. Declarația lui Lecornu a venit ca reacţie la mai multe apeluri la demisia lui Emmanuel Macron.

„Să nu-i facem pe francezi să creadă că preşedintele Republicii este cel care votează bugetul”, a declarat Sebastien Lecornu într-un interviu acordat canalului de televiziune France 2, afirmând că „această instituţie prezidenţială trebuie protejată şi conservată”, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Sebastien Lecornu a vorbit miercuri despre buget cu optimism precaut, afirmând că s-ar putea ajunge la un acord până la sfârşitul anului, ceea ce ar reduce riscul unor noi alegeri anticipate, notează Reuters.

El urma să încheie în cursul zilei discuţiile cu partidele şi să îl informeze pe preşedintele Emmanuel Macron dacă a găsit o cale de a pune capăt celei mai grave crize politice franceze din ultimele decenii.

Lecornu, al cincilea prim-ministru francez din ultimii doi ani, i-a prezentat luni preşedintelui demisia sa şi a cabinetului interimar pe care îl conduce, la câteva ore după ce l-a prezentat duminică seară.

