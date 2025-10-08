Live TV

Premierul interimar al Franței: „Nu este momentul să schimbăm preşedintele”

Data publicării:
Sebastien Lecornu
Sebastien Lecornu. Foto: Profimedia

Prim-ministrul francez interimar Sébastien Lecornu a afirmat miercuri seara că „nu este momentul să schimbăm preşedintele”, în pofida crizei politice profunde care afectează ţara. Declarația lui Lecornu a venit ca reacţie la mai multe apeluri la demisia lui Emmanuel Macron.

„Să nu-i facem pe francezi să creadă că preşedintele Republicii este cel care votează bugetul”, a declarat Sebastien Lecornu într-un interviu acordat canalului de televiziune France 2, afirmând că „această instituţie prezidenţială trebuie protejată şi conservată”, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Sebastien Lecornu a vorbit miercuri despre buget cu optimism precaut, afirmând că s-ar putea ajunge la un acord până la sfârşitul anului, ceea ce ar reduce riscul unor noi alegeri anticipate, notează Reuters.

El urma să încheie în cursul zilei discuţiile cu partidele şi să îl informeze pe preşedintele Emmanuel Macron dacă a găsit o cale de a pune capăt celei mai grave crize politice franceze din ultimele decenii.

Lecornu, al cincilea prim-ministru francez din ultimii doi ani, i-a prezentat luni preşedintelui demisia sa şi a cabinetului interimar pe care îl conduce, la câteva ore după ce l-a prezentat duminică seară.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni in zapada
1
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
2
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
3
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
inundatii
4
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
5
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe...
Schimbare radicală! Anunțul făcut după ce Donald Trump a cerut arestarea primarului din Chicago
Digi Sport
Schimbare radicală! Anunțul făcut după ce Donald Trump a cerut arestarea primarului din Chicago
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
oana toiu si marco rubio dau mana
Oana Țoiu a fost primită de secretarul de stat american Marco Rubio...
raed arafat
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza...
ilie bolojan face declaratii
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi...
Investigate a home fuse box during a power outage. Blackout concept
Ministrul Bogdan Ivan explică în ce condiții e posibil un blackout în...
Ultimele știri
Medicamentele care pot lăsa șoferii fără permis. Ministerul Sănătății a actualizat lista pastilelor care conțin substanțe stupefiante
Nepotul lui Nelson Mandela a fost reținut și deportat de Israel. El se afla pe o navă a flotilei umanitare care se îndrepta spre Gaza
Dolly Parton își liniștește fanii, după ce sora ei le-a cerut să se roage pentru sănătatea artistei: „Încă n-am murit”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Gisele Pelicot
Dominique Pelicot a spus în instanță că este „diavolul”, după abuzurile la care a supus-o pe soția sa: „Avea încredere în mine”
Emmanuel Macron
Când Franța suferă, Europa suferă: criza politică de la Paris și ramificațiile sale asupra Uniunii Europene
Premierul Edouard Philippe și președintele Emmanuel Macron
Aliații lui Macron îi întorc spatele. Primul șef de Executiv numit de către acesta i-a cerut demisia
Apple Siri
Procurorii francezi au deschis o anchetă privind colectarea ilegală de date prin intermediul Siri, asistentul vocal al Apple
Sebastien Lecornu
Macron îi dă două zile lui Lecornu să formeze Guvernul și spune că „îşi va asuma responsabilitatea” în cazul unui nou eşec
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea unui câștigător la loto care spunea că premiul i-a distrus viața. Apropiat: „A fost cel mai rău...
Cancan
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
Fanatik.ro
De ce nu a fost tras acoperişul Arenei Naţionale pentru România – Moldova! Mircea Lucescu şi jucătorii au...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Ce decizie a luat directorul general de la Hidroelectrica în legătură cu averea sa. Motivul pentru care...
Adevărul
Ce se ascunde în spatele atacului sângeros asupra unei primărițe din Germania. Vecinii au auzit țipete...
Playtech
Se poate ieși la pensie militară după doar 15 ani de muncă? Ce prevede legea actuală
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
Ronaldo a devenit miliardar, dar un român ”complet necunoscut” e mult mai bogat! Au rămas ”mască”: ”99% nu...
Pro FM
Sora lui Dolly Parton, mesaj alarmant despre starea de sănătate a celebrei cântărețe: „Are nevoie de...
Film Now
Dick Van Dyke, glumă macabră despre ziua lui de naștere, care se apropie: „Ar fi amuzant!” Va împlini 100 de...
Adevarul
Un episcop a fost demascat că are 17 „amante secrete”. Cui a trimis din greșeală fotografii compromițătoare
Newsweek
La ce oră poți merge vineri la bancomat să încasezi pensia? Care pensionari iau 2.800 lei în plus?
Digi FM
Care e numele real al lui Bruno Mars, artistul cu 16 premii Grammy și opt recorduri Guinness
Digi World
A fost identificat "declanșatorul ascuns" al bolii Parkinson. "Acul din carul cu fân" a devenit vizibil...
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
George Clooney recunoaște că a consumat droguri: "Nu au fost niciodată o problemă pentru mine"
UTV
Andreea Ibacka, mărturisiri după accidentul de motocicletă: „Credeam inițial că n-o să-mi mai văd copiii”