Premierul landului Bavaria îi atacă pe membrii AfD. „Sunt bufonii curţii lui Putin, servitorii Kremlinului”

Premierul bavarez Markus Soder i-a catalogat duminică pe membrii formaţiunii de extremă-dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) drept „bufonii curţii” preşedintelui rus Vladimir Putin, relatează dpa.



„Oamenii ăştia sunt sicofanţi, sunt bufonii curţii lui Putin, sunt servitorii Kremlinului”, a declarat Soder la o conferinţă a tineretului conservator din sud-vestul Germaniei.



Parlamentarii AfD au invitat grupuri de vizitatori la ambasada rusă din Berlin, a spus el. Comentariile lui Soder au loc după ce AfD a anunţat că mai mulţi dintre politicienii săi urmează să efectueze o vizită la Moscova.



Markus Soder este liderul Uniunii Creştin-Sociale (CSU) din Bavaria, formaţiunea soră a Uniunii Creştin-Democrate (CDU) a lui Friedrich Merz.



CDU şi CSU sunt ultimele partide din Germania care se pot opune cu succes AfD, a apreciat Soder, respingând criticile că blocul conservator are o retorică prea apropiată de populiştii de extremă dreapta.



„Singurii capabili să-i ţină pe radicali departe de putere sunt CDU şi CSU, nimeni altcineva”, a afirmat el.



Soder a prezis „bătălii mari şi dure” pentru viitoarele campanii electorale din landuri, în special în Estul Germaniei.



Ca şi Friedrich Merz, liderul bavarez a exclus orice cooperare cu AfD.



„Avem o idee diferită de libertate”, a spus Soder. Nu trebuie ca justiţia şi poliţia să fie controlate doar de putere, iar minorităţile să fie oprimate. „C-ul din numele nostru ne interzice să facem asta”, a spus el, referindu-se la cuvântul „creştin” din numele partidului.



Soder a mai apreciat că AfD este format din „oameni ciudaţi”, dintre care mulţi sunt suspectaţi de extremism de dreapta sau sunt puşi sub acuzare.

Editor : C.A.