Premierul Letoniei cere Europei să adopte o poziție mai fermă față de Rusia: „Nici măcar nu este capabilă să înfrângă o ţară mai mică”

Prim-ministrul leton Andris Kulbergs a cerut vineri Europei să adopte o poziţie mai fermă faţă de Rusia şi a afirmat că continentul trebuie să dea dovadă de mai mult curaj ţinând cont că are o putere militară şi o capacitate economică mai mari decât ale Moscovei, informează EFE.

„Uitaţi-vă unde este Rusia, nici măcar nu este capabilă să înfrângă o ţară mult mai mică, atât ca teritoriu, cât şi ca populaţie, cum este Ucraina”, a declarat premierul Letoniei la summitul şefilor de stat şi de guvern ai UE, care are loc la Dublin.

Kulbergs a asigurat că Ucraina demonstrează „un spirit enorm de rezistenţă” continuând să „facă faţă Rusiei pentru al cincilea an consecutiv”.

„Astăzi, tema importantă - a spus el - este inteligenţa artificială, dar există multe alte chestiuni mult mai importante, precum pacea în Ucraina şi dezbaterile despre rolul Europei în negocieri. Cred că Europa trebuie să fie mai curajoasă, pentru că suntem mai mari ca dimensiune, avem o putere militară mai mare şi suntem superiori în toate aspecte economice”.

Şeful executivului leton a regretat de asemenea că Moscova poate „să impună cerinţe pe care Europa să fie nevoită să le accepte”, după ce a amintit că Rusia „este ţara agresoare” şi că, în opinia sa, „pierde teren pe front”.

„Noi suntem cei care ar trebui să ne creştem exigenţele şi să clarificăm ce garanţii de securitate ar trebui să primească Ucraina”, a adăugat Kulbergs.

Uniunea Europeană speră să decidă în următoarele două săptămâni cine o va reprezenta în viitoarele negocieri de pace dintre Ucraina şi Rusia, după ce Statele Unite au invitat europenii să participe direct la contacte.

Chestiunea a devenit o prioritate în cadrul întâlnirii informale de vineri, deşi nu era iniţial inclusă pe agendă.

Principalii lideri europeni şi-au exprimat dorinţa de a participa la discuţii pentru a apăra interesele Europei şi a sprijini Ucraina, chiar dacă există dezacorduri cu privire la cine ar trebui să preia această reprezentare.

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Editor : A.M.G.