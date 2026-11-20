Premierul Letoniei, Andris Kulbergs, cere închiderea granițelor UE pentru toți rușii, avertizând că Europa nu poate verifica numărul mare de turiști din Rusia, pe fondul intensificării atacurilor hibride ale Moscovei.

„Să permitem intrarea unui număr atât de mare de persoane în UE este, în prezent, prea periculos. Nu trebuie să cedăm în fața Rusiei, nu trebuie să dăm dovadă de slăbiciune”, a declarat Kulbergs pentru WELT, publicație citată de POLITICO. „Nimeni nu poate verifica atât de mulți oameni”.

Oficialul a exclus și posibilitatea revenirii la relații normale cu Moscova după o eventuală încetare a focului în Ucraina. „Unii cred că, după o încetare a focului, se poate reveni la relații normale cu Rusia. Nu se poate. Este o nouă eră”, a afirmat el.

Letonia s-a numărat printre cele 11 țări care au semnat, în iunie, o scrisoare inițiată de Suedia, prin care au cerut Bruxelles-ului să restricționeze acordarea vizelor pentru cetățenii ruși. În octombrie, comisarul european pentru migrație, Magnus Brunner, a sugerat că Executivul comunitar ar putea prezenta o propunere în acest sens anul viitor.

Avertisment privind intensificarea atacurilor hibride ale Rusiei

Kulbergs a avertizat că atacurile hibride ale Rusiei împotriva flancului estic al NATO se intensifică. „Situația escaladează”, a declarat el, adăugând că forțele speciale letone și estoniene au arestat, weekendul trecut, pe teritoriul Estoniei, opt persoane care aveau „instrucțiuni concrete să atace o unitate de producție din Estonia care sprijină Ucraina”. Potrivit oficialului leton, Rusia se află în spatele acestei operațiuni.

El a descris lunile următoare drept „o iarnă a adevărului”, susținând că Rusia atacă infrastructura de alimentare cu apă, încălzire și electricitate a Ucrainei deoarece înregistrează progrese limitate pe front.

În același timp, Moscova încearcă să influențeze opinia publică din Germania și din alte țări europene. „Putin vrea ca germanii să se sperie și să ceară guvernului lor să înceteze sprijinul pentru Ucraina”, a spus Kulbergs.

Kulbergs a respins drept „o exagerare” temerile că summitul de joi, de la Shenzhen, dintre Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin ar reprezenta o nouă conferință de la Ialta. În opinia sa, liderul rus a fost, dimpotrivă, umilit.

Liderul leton a îndemnat țările europene mari, în special Germania, să nu cedeze în fața oboselii provocate de război. „Este pe deplin posibil să fii proeuropean, să sprijini ferm Ucraina, să te opui agresorului și, în același timp, să câștigi alegerile cu o majoritate largă”, a declarat el.

Editor : M.I.