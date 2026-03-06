Live TV

Premierul Orban invocă o petiție națională pentru a nu vota ajutorul UE pentru Ungaria: „Nu plătim”

Data actualizării: Data publicării:
orban
Viktor Orban. Sursa foto: Profimedia Images

O petiţia naţională lansată în ianuarie de guvernul Ungariei a fost semnată până acum de peste un milion de cetăţeni, iar Viktor Orban o invocă acum drept motiv pentru a nu vota ajutorul de 90 de milairde de euro pe care Uniunea Europană intenționează să îl acorde Ucrainei.

„Săptămâna trecută, Ucraina a impus şi o blocadă petrolieră împotriva Ungariei. În această situaţie, este deosebit de important să trimitem un mesaj către Bruxelles: nu vom susţine o ţară care şantajează Ungaria şi periclitează furnizarea de energie pentru familiile ungare. Spunem 'nu' blocadei petroliere, finanţării războiului şi creşterii preţurilor utilităţilor , a spus şeful guvernului de la Budapesta, insistând că documentul poate fi completat, în continuare, online.

Ungaria a blocat până acum prin veto un pachet de ajutoare de 90 de miliarde de dolari din partea Uniunii Europene pentru Ucraina şi al 20-lea pachet de sancţiuni ale UE împotriva Rusiei şi a sistat livrările de energie electrică, motorină şi gaze către ucraineni.

Budapesta a reacţionat astfel inclusiv la întreruperea livrărilor de petrol din Rusia prin oleoductul Drujba, care tranzitează Ucraina. Magistrala respectivă a fost avariată la sfârşitul lui ianuarie - de lovituri ruseşti pe teritoriul ucrainean, conform Kievului, care susţine că reparaţiile vor mai dura. Până atunci, Ungaria şi Slovacia nu mai pot primi ţiţei rusesc şi acuză Ucraina că menţine alimentarea oprită intenţionat.

