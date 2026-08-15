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Premierul Peter Magyar suspectează Rusia că a sabotat „acordul secolului”. „Niște depozite și două gropi mari de beton”

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Peter Magyar
Peter Magyar. Foto: Profimedia
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Prim-ministrul Ungariei, Péter Magyar, are numeroase întrebări cu privire la punerea în aplicare a acordului pe care predecesorul său, Viktor Orbán, l-a încheiat cu compania nucleară de stat rusă „Rosatom”.

Acest lucru este relatat de RBC-Ucraina, citând Politico.

Magyar a pus sub semnul întrebării unul dintre acordurile-cheie ale lui Orbán cu Rusia privind centrala nucleară maghiară „Paks”. Acest proiect a primit denumirea de „Paks-II”, iar acordul în sine a fost încheiat încă din 2014.

La acea vreme, Budapesta și Moscova au convenit ca „Rosatom” să construiască unitățile 5 și 6, dotate cu reactoare bazate pe tehnologia rusă VVER-1200.

Orban însuși a declarat cu emfază că este vorba de „acordul secolului”, însă succesorul său nu-și ascunde în prezent indignarea.

„Aceste planuri au fost aprobate, în ciuda faptului că, la nivel mondial, nu se mai construiesc centrale nucleare care nu funcționează cu un sistem de răcire în circuit închis și care sunt atât de vulnerabile la influența mediului înconjurător”, a remarcat Magyar.

Canicula anormală din această vară din Europa a provocat o scădere record a nivelului apei în Dunăre. Ca urmare, a avut loc o reducere bruscă a puterii centralei nucleare maghiare „Paks”. Trebuie menționat că aceasta asigură, de obicei, aproximativ o treime din energia electrică a țării.

Pe fondul evenimentelor recente, Peter Magyar a reamintit că „Paks-II” trebuia să intre în funcțiune încă din 2024, însă acest lucru nu s-a întâmplat până în prezent.

Potrivit acestuia, Ungaria a cheltuit, de fapt, aproximativ 1 000 de miliarde de forinți (2,8 miliarde de euro – n.r.) pe un amplasament pe care l-a descris ca fiind nimic mai mult decât niște depozite și „două gropi mari de beton”.

„Nu văd, de fapt, ca ei (rușii – n.r.) să respecte condițiile contractului”, s-a indignat Magyar.

El a adăugat, de asemenea, că a ordonat guvernului să efectueze o verificare completă a acestui proiect.


Editor : Sebastian Eduard

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