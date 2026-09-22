Premierul slovac Fico cere un summit la Bruxelles pe tema preţului carburanţilor: „Ce se întâmplă acum e dovada cinismului UE”

Premierul slovac Robert Fico a cerut marţi convocarea unui summit extraordinar al UE pentru găsirea unor soluţii în faţa creşterii preţului carburanţilor, creştere pe care a atribuit-o nu doar războaielor în desfăşurare, ci şi lipsei de acţiune la nivel european şi lăcomiei companiilor petroliere, relatează agenţiile Reuters şi TASR.

„În chestiunea preţurilor la benzină şi motorină, UE în ansamblu lasă toate statele membre la cheremul efectelor devastatoare ale crizei petroliere. Faptul că se aşteaptă de la statele membre să compenseze creşterea puternică a preţurilor carburanţilor pe seama pensiilor, a sănătăţii sau educaţiei nu este doar o dovadă a incompetenţei UE, ci mai ales a cinismului UE. Şi, în plus faţă de acestea, Comisia Europeană ne ordonă să facem economii sub ameninţarea sancţiunilor”, a remarcat premierul slovac într-un mesaj video.

Potrivit acestuia, aşa cum UE a arătat că poate convoca rapid summituri de urgenţă şi să angajeze sute de miliarde de euro pentru Ucraina, la fel de operativ ar trebui să acţioneze în abordarea preocupărilor propriilor cetăţeni legate de creşterea preţurilor.

Premierul Robert Fico, un politician social-democrat, dar de orientare conservatoare şi critic faţă de Bruxelles, a anunţat în acelaşi mesaj că guvernul său pregăteşte măsuri pentru a ţine sub control preţurile combustibililor şi deciziile concrete vor fi luate miercuri.

Editor : Sebastian Eduard