Premierul slovac Fico pretinde că are imagini „secrete” din satelit cu conducta Drujba neavariată și îl acuză pe Zelenski că minte

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a declarat că deține imagini „secrete” din satelit care ar arăta că oleoductul Drujba, prin care era transportat petrol rusesc către Europa Centrală, nu a fost avariat, acuzându-l pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că minte în legătură cu acest subiect.

„Cu excepția unui mic rezervor de stocare, traseul principal al oleoductului Drujba nu este avariat. Așadar, președintele Volodimir Zelenski minte în mod demonstrabil”, a declarat Fico, potrivit publicației slovace Aktuality.

„El a crezut că astfel va putea șantaja Slovacia și Ungaria, deși nu știu ce vrea să obțină de la noi”, a adăugat Fico. Liderul slovac nu a putut prezenta imaginile presei, susținând că fotografiile sunt clasificate și nu pot fi făcute publice.

Oleoductul trece prin Ucraina și transporta petrol rusesc către Ungaria și Slovacia, chiar și în timpul războiului la scară largă declanșat de Russia împotriva Ucraine, care durează de aproape patru ani, înainte ca ruta să fie oprită. Ruta petrolieră a fost întreruptă în ianuarie, după ce Kievul a anunțat că aceasta a fost avariată într-un atac rusesc în vestul Ucrainei.

Pe 27 februarie, Fico a afirmat că serviciile de informații slovace „confirmă că oleoductul nu este avariat și că nimic nu împiedică tranzitul petrolului”. Dar Slovacia și Ungaria nu au prezentat dovezi care să susțină afirmațiile potrivit cărora Ucraina ar fi oprit intenționat tranzitul petrolului rusesc.

Ca răspuns la aceste acuzații, consilierul președintelui ucrainean, Dmitro Litvin, a declarat că Ucraina l-a invitat pe Fico să discute aceste „probleme serioase” în persoană, în loc să comunice prin rețelele sociale.

Slovacia a anunțat că va reduce livrările de urgență de electricitate către Ucraina ca reacție la oprirea livrărilor de petrol, decizie care a stârnit critici la Kiev.

„Ucraina cumpără electricitatea și nu o primește gratuit. Așadar, guvernul Fico va priva pur și simplu companiile slovace de venituri, în timp ce Ucraina va primi această electricitate din alte surse”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Gheorhii Tîhîi, pentru Kyiv Independent.

Uniunea Europeană încearcă să renunțe la petrolul rusesc, oficialii slovaci și ungari s-au opus acestei măsuri. Între timp, relațiile Ungariei cu Rusia continuă. Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, s-a întâlnit miercuri cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova și a obținut eliberarea a doi prizonieri de război ucraineni care ar deține și cetățenie ungară.

