Live TV

Premierul slovac Fico pretinde că are imagini „secrete” din satelit cu conducta Drujba neavariată și îl acuză pe Zelenski că minte

Data publicării:
fico
Ministrul afacerilor externe și europene al Slovaciei, Juraj Blanár, premierul Slovaciei, Robert Fico, și ministrul de interne al Slovaciei, Matúš Šutaj Eštok. Sursa foto: Profimedia Images

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a declarat că deține imagini „secrete” din satelit care ar arăta că oleoductul Drujba, prin care era transportat petrol rusesc către Europa Centrală, nu a fost avariat, acuzându-l pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că minte în legătură cu acest subiect.

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a afirmat miercuri că deține imagini satelitare care ar demonstra că oleoductul Drujba, prin care era transportat petrol rusesc, nu a fost avariat.

„Cu excepția unui mic rezervor de stocare, traseul principal al oleoductului Drujba nu este avariat. Așadar, președintele Volodimir Zelenski minte în mod demonstrabil”, a declarat Fico, potrivit publicației slovace Aktuality.

„El a crezut că astfel va putea șantaja Slovacia și Ungaria, deși nu știu ce vrea să obțină de la noi”, a adăugat Fico. Liderul slovac nu a putut prezenta imaginile presei, susținând că fotografiile sunt clasificate și nu pot fi făcute publice.

Oleoductul trece prin Ucraina și transporta petrol rusesc către Ungaria și Slovacia, chiar și în timpul războiului la scară largă declanșat de Russia împotriva Ucraine, care durează de aproape patru ani, înainte ca ruta să fie oprită. Ruta petrolieră a fost întreruptă în ianuarie, după ce Kievul a anunțat că aceasta a fost avariată într-un atac rusesc în vestul Ucrainei.

Pe 27 februarie, Fico a afirmat că serviciile de informații slovace „confirmă că oleoductul nu este avariat și că nimic nu împiedică tranzitul petrolului”. Dar Slovacia și Ungaria nu au prezentat dovezi care să susțină afirmațiile potrivit cărora Ucraina ar fi oprit intenționat tranzitul petrolului rusesc.

Ca răspuns la aceste acuzații, consilierul președintelui ucrainean, Dmitro Litvin, a declarat că Ucraina l-a invitat pe Fico să discute aceste „probleme serioase” în persoană, în loc să comunice prin rețelele sociale.

Slovacia a anunțat că va reduce livrările de urgență de electricitate către Ucraina ca reacție la oprirea livrărilor de petrol, decizie care a stârnit critici la Kiev.

„Ucraina cumpără electricitatea și nu o primește gratuit. Așadar, guvernul Fico va priva pur și simplu companiile slovace de venituri, în timp ce Ucraina va primi această electricitate din alte surse”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Gheorhii Tîhîi, pentru Kyiv Independent.

Uniunea Europeană încearcă să renunțe la petrolul rusesc, oficialii slovaci și ungari s-au opus acestei măsuri. Între timp, relațiile Ungariei cu Rusia continuă. Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, s-a întâlnit miercuri cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova și a obținut eliberarea a doi prizonieri de război ucraineni care ar deține și cetățenie ungară.

Citește și Criza conductei Drujba. Țara care sare în ajutorul Ungariei și Slovaciei pentru aprovizionarea cu petrol

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Strait of Hormuz
1
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
European Union leaders' summit in Brussels
2
Volodimir Zelenski: Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur...
sanchez
3
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
4
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
avion militar al SUA pe un portavion
5
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei SUA. Cum poate China...
Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu: decizia ÎCCJ
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu: decizia ÎCCJ
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
trump europa europeni
Războiul cu Iran complică pacea din Ucraina. Care este marea teamă a Europei în privința lui Trump
Putin ridică paharul de șampanie
Putin va mobiliza încă 400.000 de soldați. „Este un număr uriaș”, anunță Zelenski
Ukrainian President Volodymyr Zelensky visits Warsaw
„Nu vom deschide cutia Pandorei”. Visul lui Zelenski de a adera rapid la UE este aruncat în aer de diplomații europeni
zelenski-scaled
Războiul din Orientul Mijlociu poate avea consecințe dezastruoase pentru Ucraina, avertizează Zelenski
Le président Volodymyr Zelensky et la Première dame Olena Zelenska, accompagnés de dirigeants et de parlementaires européens, des dirigeants de l'Union européenne et des commissaires européens, ont rendu hommage aux défense
Prima reacție a lui Zelenski după atacurile SUA și Israelului în Iran
Recomandările redacţiei
azer
Iranul a atacat cu drone și rachete Azerbaidjanul. Armata a fost...
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 6. Ofensiva ar putea dura 8...
benzinarie OMV pompa preturi carburanti
Benzina și motorina continuă să se scumpească: două majorări...
vas iran scufundat iris dena
Ce este „Moartea tăcută”, torpila care a scufundat un vas iranian în...
Ultimele știri
Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Elevii olimpici s-ar putea înscrie la liceu fără să mai susțină Evaluarea Națională
Decizia luată de Giorgia Meloni privind războiul din Orientul Mijlociu: „Trebuie să protejăm italienii din regiune”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc pe 4 martie 2026. Luna intră în Balanță și aduce dorința de echilibru și...
Cancan
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după...
Fanatik.ro
Gică Hagi și Ilie Dumitrescu au făcut planul pentru echipa națională. Ce contract va semna „Regele” pentru...
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
Dezastru pentru Mircea Lucescu: Alex Chipciu ratează barajul Turcia – România! Exclusiv
Adevărul
Cine plătește pentru turiștii blocați în zone de conflict - Dilema românească: Ajutor de la stat sau pomană...
Playtech
Top 11 cele mai sigure state din lume în caz de război mondial. Două sunt din Europa
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Cine este frumoasa Sarah Pidgeon, actrița care a cucerit o lume întreagă în rolul Carolyn Bessette din „Love...
Adevarul
Cum se pregătește Europa după ce Iran a amenințat cu atacuri
Newsweek
VIDEO SUA au lansat o rachetă Minuteman III din triada nucleară. Trump a testat „butonul roșu”
Digi FM
Mark Zuckerberg și-a cumpărat o vilă în "Buncărul Miliardarilor". Cât a plătit pe a doua cea mai scumpă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poți fi dependent de scroll? Ce spune neuroștiința despre dopamină și rețelele sociale
Digi Animal World
Pericol ascuns în grădini și parcuri. Planta de primăvară care poate intoxica pisicile și câinii
Film Now
Christina Applegate și-a dat seama chiar în ziua nunții că primul soț nu e potrivit pentru ea: "Eram la...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii