Premierul slovac Robert Fico reacționează după alegerile din Ungaria și îi promite o „cooperare strânsă” lui Peter Magyar

Prim-ministrul slovac Robert Fico l-a felicitat luni pe viitorul lider al Ungariei, Peter Magyar, oferindu-i „o cooperare strânsă”, și și-a exprimat în același timp recunoștința față de prim-ministrul în exercițiu Viktor Orban, după răsturnarea majoră de situație de la alegeri. Fico, un aliat-cheie care îl susținuse pe Orban înainte de începerea votului, a declarat că Slovacia este pregătită pentru relații strânse și că acțiunea comună în vederea protejării intereselor energetice rămâne un obiectiv, anunță Reuters.

Veteranul naționalist Orban a pierdut puterea în urma alegerilor de duminică, după 16 ani la putere, în timp ce Magyar și nou-înființatul său partid de centru-dreapta, Tisza, au obținut o majoritate confortabilă de locuri în parlament.

„Cu tot respectul, iau act de decizia cetățenilor Ungariei și sunt pregătit pentru o cooperare intensă cu noul prim-ministru maghiar, pe care îl felicit pentru rezultatul alegerilor”, a declarat Fico într-un comunicat.

Sub conducerea lui Robert Fico, care a revenit la putere în 2023, Slovacia a fost un aliat apropiat al Ungariei, ambele țări vecine menținând relații cordiale cu Moscova, opunându-se sancțiunilor Uniunii Europene și continuând achizițiile de petrol și gaze rusești.

Ambele țări au încercat să restabilească fluxurile de petrol rusesc prin conductele Druzhba, care sunt scoase din funcțiune de la sfârșitul lunii ianuarie, după avariile din Ucraina despre care Kievul a afirmat că au fost cauzate de un atac rusesc.

Fico a declarat că este convins că Slovacia, Ungaria și Europa Centrală sunt în continuare interesate de reluarea funcționării acestuia, adăugând că acțiunea comună cu Ungaria în protejarea intereselor energetice rămâne neschimbată ca obiectiv al guvernului.

Săptămâna trecută, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că reparațiile la conductă vor fi finalizate în primăvară. Fico și Orban au avut relații tensionate cu Zelenski, în ciuda invaziei Rusiei în Ucraina din 2022.

Într-o declarație separată pe Facebook, Fico a afirmat că relațiile slovaco-ungare nu au fost niciodată la un nivel atât de înalt și l-a lăudat pe Orban pentru cooperarea exemplară și protejarea suveranității și a intereselor naționale.

