Premierul spaniol Pedro Sanchez critică dur conflictul cu Iranul: „Este în afara legalității internaționale”

Premierul spaniol Pedro Sanchez a calificat războiul SUA-Israel cu Iranul drept „o greşeală extraordinară”, adăugând că acest conflict este „în mod clar în afara legalităţii internaţionale”, relatează BBC.

„Acest război din Iran este, în opinia mea, în sensul Spaniei, o greşeală extraordinară pentru care vom plăti”, a declarat premierul socialist Pedro Sanchez în cadrul unei conferinţe de presă.

Donald Trump şi Pedro Sanchez sunt în conflict acut de câteva zile, primul reproşându-i celui de-al doilea că nu a permis forţelor sale armate să utilizeze două baze situate în sudul Spaniei pentru a ataca Iranul.

„Între ţările aliate, este bine să te ajuţi când ai dreptate şi să semnalezi când cineva greşeşte sau comite o eroare, aşa cum este cazul acum”, a spus premierul spaniol.

Preşedintele SUA a ameninţat că va impune un embargo comercial total asupra Spaniei, ca răspuns la refuzul acesteia de a permite SUA să utilizeze bazele militare comune de la Moron şi Rotafor pentru a ataca Iranul.

