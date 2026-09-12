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Premierul Ulf Kristersson transmite un avertisment Europei înainte de primele alegeri din Suedia după aderarea la NATO

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Ulf Kristersson
Premierul suedez Ulf Kristersson, înaintea unei dezbateri electorale la Stockholm. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Prietenii din extrema dreaptă

Suedezii sunt chemați duminică la urne în primele alegeri parlamentare de după aderarea țării la NATO, într-o cursă extrem de strânsă. Premierul Ulf Kristersson avertizează că o victorie a stângii ar putea pune în pericol capacitatea Suediei de a-și îndeplini angajamentele în cadrul Alianței.

Suedia a fost aproape în totalitate unită în sprijinul acordat Ucrainei și în susținerea deciziei de a adera la NATO în urmă cu doi ani, după decenii de neutralitate. Însă, într-un interviu acordat POLITICO la Stockholm, liderul Partidului Moderat, de centru-dreapta, a susținut că Europa ar trebui să fie conștientă de riscurile de securitate pe care le-ar presupune venirea la putere a blocului rival de stânga, posibilitate indicată de sondaje.

Întrebat ce este în joc pentru Europa la scrutinul de duminică, Kristersson a răspuns: „Aș spune politica de securitate. Dacă stânga ar câștiga, două dintre cele trei sau două dintre cele patru partide au votat împotriva aderării Suediei la NATO. Adică este o chestiune foarte, foarte reală”.

„Asta înseamnă un guvern care nu va putea lua deciziile interne necesare pentru a ne îndeplini obligațiile față de NATO, de exemplu, în privința cheltuielilor sau a tuturor misiunilor”, a continuat el.

Suedia a devenit cel mai nou membru NATO în 2024, după ce opinia publică s-a orientat în favoarea renunțării la neutralitate în contextul agresiunii teritoriale a lui Vladimir Putin în Europa. Decizia a fost „un lucru important” pentru țara cu 10,6 milioane de locuitori, care a rămas neutră în timpul ambelor războaie mondiale și pe tot parcursul Războiului Rece, a spus Kristersson.

„Dar, după ce am devenit membri, am luat în guvern în fiecare lună câte o decizie legată de NATO”, a adăugat premierul. „Iar dacă guvernul nu este unit, pur și simplu nu poate lua deciziile.”

De când a aderat la Alianță, Suedia a trimis sute de militari pentru a se alătura unei forțe NATO în Letonia, a pus la dispoziție nave de război pentru patrularea Mării Baltice și a desfășurat avioane de luptă Gripen pentru misiuni de poliție aeriană în regiune.

Întrebat dacă și sprijinul pentru Ucraina ar putea fi pus sub semnul întrebării, Kristersson a răspuns: „Sper din tot sufletul că nu, pentru că am fost uniți în privința Ucrainei, cu o singură excepție. Partidul Stângii a votat împotriva primului pachet de sprijin pentru Ucraina. Din acel moment, toate cele opt partide au fost unite”.

Declarațiile lui Kristersson vin după o intervenție tranșantă a liderei opoziției social-democrate, Magdalena Andersson, care, într-un interviu pentru POLITICO publicat săptămâna aceasta, i-a cerut premierului să clarifice legăturile aliaților săi cu Rusia.

Până de curând, scrutinul de duminică părea să se îndrepte spre o victorie confortabilă a social-democraților conduși de Andersson și a aliaților lor din partidele mai mici de stânga. Dar avansul lor în sondaje s-a redus dramatic în ultimele două săptămâni, până la numai 2,6%, în interiorul marjei statistice de eroare.

Prietenii din extrema dreaptă

Coaliția de centru-dreapta condusă de Kristersson a guvernat în ultimii patru ani cu sprijinul partidului de extremă dreapta Democrații Suediei. Premierul și-a apărat decizia de a coopera cu formațiunea, pe care adversarii o consideră prea extremistă, în pofida eforturilor interne ale partidului de a se distanța de vechile sale legături neonaziste.

„Respect pe deplin faptul că în Parlamentul suedez există opt partide”, a spus Kristersson. „Niciunul dintre aceste partide nu este nici pe departe aproape de a avea singur majoritatea. Dacă nu poți reuni partidele în jurul unor teme și obiective concrete, pur și simplu nu vei reuși să faci nimic.”

Sub conducerea lui Jimmie Åkesson, Democrații Suediei ocupă locul al doilea în sondaje, după social-democrații lui Andersson. Åkesson a declarat că urmărește posibilitatea de a deveni premier la următoarele alegeri, programate pentru 2030.

Dacă Kristersson revine în funcția de premier după alegerile de duminică, el a declarat că este pregătit să ofere pentru prima dată politicienilor din Democrații Suediei posturi de miniștri în guvernul său. Ar fi o schimbare majoră pentru Suedia, iar blocul de stânga a făcut campanie împotriva acestei posibilități.

Kristersson a sugerat că apartenența la o echipă guvernamentală ar limita posibilitatea ca un ministru să acționeze pe cont propriu și să promoveze politici extremiste.

„În Suedia avem un proces colectiv de luare a deciziilor în guvern”, a spus el. „Nu aș spune niciodată că un ministru nu este important, dar fiecare ministru face parte dintr-o echipă care ia împreună toate deciziile, astfel încât există foarte puțin spațiu pentru ca cineva să joace după propriile reguli.”

„Și, din moment ce eu voi fi persoana care va forma acel guvern și cea care îi va numi pe fiecare dintre ei, vă pot garanta că din guvernul meu vor face parte numai oameni foarte competenți și experimentați, cu o judecată solidă”, a adăugat premierul.

Editor : M.I.

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