Data publicării:
Viktor Orban
Premierul ungar Viktor Orban. Foto: Profimedia

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că „nu este clar cine a atacat pe cine” în ceea ce privește invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, în cadrul unor declarații în care a criticat decizia UE de a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, anunță European Pravda.

Potrivit publicației maghiare HVG.hu, Orban a reiterat că utilizarea activelor rusești înghețate ar echivala cu o „declarație de război” împotriva Rusiei.

El a continuat, calificând drept o înșelătorie ideea că țările occidentale ar crede că „acest război” poate fi dus fără a cheltui un ban și că, la sfârșitul războiului, costurile vor fi acoperite de Rusia sub forma unei despăgubiri de război.

„Ei iau calm micul dejun acasă, beau cafeaua și se gândesc cât de moral este să ajute o țară mică care a fost atacată, deși nu este atât de mică și nu este clar cine a atacat pe cine, dar, în orice caz, acum ajutăm o țară care a fost supusă violenței și asta nu ne costă nimic. Dar, în cele din urmă, ei vor plăti”, a declarat Orban, vorbind jurnaliștilor vineri, după o reuniune a Consiliului European.

Anterior, premierul maghiar a calificat împrumutul UE pentru Ucraina drept o decizie „extrem de proastă” și o risipă de bani.

Consiliul European a convenit să acorde Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027, pe baza împrumuturilor UE pe piețele de capital și susținut de rezervele bugetare ale UE. Cu toate acestea, Ungaria, Slovacia și Cehia au refuzat să participe la acest program.

Cum ar putea scăpa Ucraina de rambursarea împrumutului de 90 miliarde euro oferit de UE

