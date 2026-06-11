Presa bulgară: Premierul Radev doar a făcut „spectacol” când a anunțat că armele Sofiei nu vor mai ajunge la Kiev

Miercuri, la începutul şedinţei Consiliului de Miniştri, prim-ministrul Rumen Radev a anunţat că Bulgaria va înceta să mai furnizeze arme Ucrainei. „Am dat deja destul”, a spus el. „Ţara noastră continuă să sufere daune socio-economice din cauza acestui război sângeros”. Declaraţia a fost clară, categorică şi adresată camerelor de filmat. De asemenea, la o analiză mai atentă, nu era chiar adevărată, scrie Novinite.com într-o analiză semnată de Ivan Kolev.

Ulterior, ministrul apărării, Dimităr Stoianov, a început să dea înapoi. Într-un interviu acordat postului bTV, el a făcut o precizare importantă. „Oprim furnizarea de arme şi muniţie din depozitele armatei bulgare. Cuvântul este furnizare, nu vânzare”, a precizat el. Cu alte cuvinte, dacă Ucraina doreşte să cumpere arme prin intermediul canalelor industriei de apărare bulgare, acest lucru rămâne pe deplin posibil, scrie News.ro.

La rândul său, ministrul de externe Velislava Petrova a reamintit jurnaliştilor că orice decizie privind ajutorul, militar sau umanitar, trebuie să treacă prin Consiliul de Miniştri şi apoi prin parlament, şi că, de fapt, nimic nu a fost încă decis în mod oficial.

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Ce a fost, de fapt, oprit

Primul lucru care merită înţeles este amploarea a ceea ce se presupune că Bulgaria opreşte. Potrivit deputatului de opoziţie Ivailo Mircev, de la Partidul Bulgaria Democratică, 98% din ajutorul militar bulgar care a ajuns în Ucraina nu a provenit din depozitele armatei, ci din industria de apărare a ţării, plătit fie direct de Ucraina, fie prin intermediul partenerilor europeni.

Numai Mecanismul European de Pace a canalizat aproximativ 6,5 miliarde de euro în economia bulgară în schimbul acelei producţii. Fostul ministru al economiei Bogdan Bogdanov, acum deputat, estimează că sectorul bulgar al apărării în ansamblu angajează aproximativ 70.000 de persoane şi este profund integrat în lanţurile de aprovizionare internaţionale.

Cu alte cuvinte, ceea ce Stoianov a anunţat că opreşte, transferul gratuit din stocurile armatei, este partea mai mică şi mai puţin sensibilă din punct de vedere politic. Adevăratul flux de arme bulgare către Ucraina, cel care contează cu adevărat din punct de vedere al volumului, este de natură comercială.

Armele bulgărești trec prin România

Aşa cum au arătat rapoartele anterioare din documentele Registrului ONU al armelor convenţionale, Bulgaria a fost unul dintre cei mai importanţi furnizori de arme ai Ucrainei încă din 2022, majoritatea transferurilor fiind dirijate prin Cehia, Polonia, România şi Marea Britanie. Această rută a continuat sub guvernele succesive, inclusiv sub cele care s-au arătat în mod explicit sceptice faţă de ajutorul militar.

Radev a ajuns la putere pe o platformă care includea un scepticism clar faţă de sprijinul militar occidental acordat Ucrainei. El a numit cauza ucraineană „condamnată”, a susţinut în repetate rânduri că războiul nu poate fi câştigat pe câmpul de luptă şi a insistat ca UE să conducă negocierile de pace cu Rusia. Baza sa electorală doreşte să vadă aceste poziţii transpuse în acţiuni concrete, explică Ivan Kolev.

Anunţul iniţial al lui Stoianov, versiunea care a făcut înconjurul lumii prin Bloomberg şi POLITICO înainte de a fi retractată, s-a adresat exact acelui public. Titlul a fost: „Bulgaria încetează să mai înarmeze Ucraina”. Precizarea ulterioară, conform căreia Bulgaria va continua să vândă Ucrainei şi intermediarilor care aprovizionează Ucraina, a fost făcută într-un cadru mai restrâns şi mai tehnic şi a primit mult mai puţină atenţie, subliniază jurnalistul.

Teatru politic

Deputatul GERB Gheorg Gheorghiev a descris situaţia fără menajamente. „Un lucru se spune în străinătate în faţa partenerilor, iar altceva se spune pentru uz politic intern, populist”, a declarat el reporterilor.

Nikolai Denkov, care a ocupat funcţia de prim-ministru în 2023 şi 2024, a ridicat o preocupare similară, afirmând că va adresa o întrebare parlamentară oficială lui Radev, deoarece mesajele ministeriale par fie incoerente, fie deliberat contradictorii. „Dacă aceasta este o strategie menită să mulţumească pe toată lumea, nu funcţionează”, a scris Denkov. „Dacă miniştrii din guvern nu comunică între ei, este şi mai rău”, a continuat el.

Motivul pentru care nimic din toate acestea nu poate fi decis în mod clar este că oprirea exporturilor de arme bulgare legate de Ucraina ar afecta, de fapt, Bulgaria. Potrivit deputatului Radoslav Ribarski, ţara a câştigat sute de milioane de euro din exporturile de apărare în ultimii doi ani, bani care au fost folosiţi pentru modernizarea armatei bulgare, inclusiv pentru achiziţia viitoare de radare cu trei coordonate, finanţate parţial din transferurile daneze de fonduri. Bogdanov a subliniat acelaşi lucru: „Dacă complexul militar-industrial bulgar se află în prezent sub presiune, izolat de pieţele internaţionale, acest lucru va afecta direct viitorul a aproape 70 de mii de oameni care lucrează acolo”.

Singurul partid din parlament care doreşte o oprire reală a armelor pentru Ucraina este Partidul Renaşterea. Liderul partidului, Kostadin Kostadinov, a declarat marţi că partidul său va depune două propuneri: o interdicţie directă a vânzărilor de arme către Ucraina şi o interdicţie a clauzelor de reexport care ar împiedica ţările terţe să transmită arme bulgare către Kiev. Kostadinov a identificat cu precizie portiţa pe care o lasă deschisă poziţia lui Stoianov: vom vinde. „Este extrem de ipocrit”, a spus el, „să susţii că războiul nu se va rezolva pe câmpul de luptă şi că sunt necesare negocieri, în timp ce, în acelaşi timp, se permite vânzarea de arme”.

În spatele declarațiilor

Dacă lăsăm deoparte retorica, ceea ce s-a întâmplat săptămâna aceasta pare a fi un mesaj politic atent calibrat. Radev le-a oferit alegătorilor săi pro-ruşi şi sceptici faţă de război titlul pe care şi-l doreau.

Stoianov a prezentat versiunea anunţului destinată consumului internaţional, cu omisiunile păstrate cu grijă.

Petrova i-a asigurat pe partenerii din UE că nimic nu s-a schimbat oficial. Industria de apărare continuă să producă şi să vândă, armata continuă să primească fonduri pentru modernizare, iar prim-ministrul poate spune că a încetat să mai înarmeze Ucraina, conchide analiza Novinite.

Editor : Sebastian Eduard