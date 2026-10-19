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Preşedinta BCE, Christine Lagarde, ar putea conduce din noiembrie Forumul Economic Mondial. Culisele unei plecări strategice

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Christine Lagarde
Christine Lagarde. Foto: Profimedia
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Din articol
Promisiuni și calcule

Forumul Economic Mondial (WEF) ar putea să o numească pe Christine Lagarde în funcţia de preşedinte chiar de luna viitoare, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, o astfel de decizie urmând să determine plecarea sa anticipată de la conducerea Băncii Centrale Europene (BCE), provocând o reorganizare mai amplă a instituţiei cu sediul la Frankfurt.

În ultima perioadă s-au intensificat zvonurile conform cărora Lagarde nu îşi va termina mandatul de opt ani la BCE, care se încheie în luna octombrie 2027. Prin potenţiala plecare, liderii UE ar avea şansa alegerii unui nou preşedinte al BCE înainta alegerilor prezidenţiale din primăvara anului viitor din Franţa, unde, sugerează sondajele de opinie, ar putea câştiga extrema dreaptă. În plus, se poartă negocieri pentru alte două funcţii importante de la BCE.

Consiliul director al WEF, din care face parte şi Lagarde, se va reuni în 2 noiembrie şi ar putea alege viitorul preşedinte. Dar încă nu a fost luată decizia finală, susţin sursele. Conform acestora, Lagarde ar putea fi prezentată ca preşedinte desemnat la reuniunea anuală a WEF de la Davos, unde liderii lumii discută probleme economic şi financiare.

Lagarde, fost ministru francez de Finanţe, are sprijinul celor 27 membri ai Consiliului director al WEF, conform sursele. Acestea adaugă că unul din factorii numirii Christinei Lagarde chiar din noiembrie este dorinţa acesteia pentru a-i oferi preşedintelui Emmanuel Macron un cuvânt de spus în legătură cu succesorul ei.

Reprezentanţii BCE şi ai WEF nu au făcut comentarii.

Promisiuni și calcule

Cu sediul în Geneva, Consiliul director al WEF este condus în prezent de Larry Fink (şeful BlackRock) şi de vicepreşedintele Roche, Andre Hoffmann. De asemenea, sunt membri figuri publice importante, cum ar fi directorul general al Fondului Monetar Internaţional (FMI), Kristalina Georgieva, şi regina Iordaniei, Rania.

Lagarde a declarat că va rămâne la BCE până anul viitor, dar nu s-a angajat să rămână până la încheierea mandatului. Plecarea ei ar crea un nou loc vacant la BCE, după ce luna trecută Banca Centrală Europeană a anunţat că Isabel Schnabel, reprezentanta Germaniei în Comitetul Executiv al BCE, va demisiona pentru a prelua funcţia de consilier financiar şi director al Departamentului pentru Pieţe Monetare şi de Capital (MCM), începând cu data de 4 ianuarie 2027. După şase ani în Comitetul Executiv al BCE, Isabel Schnabel, în vârstă de 55 de ani, îşi va părăsi postul cu un an mai devreme decât era planificat pentru a se alătura Fondului Monetar Internaţional.

Economistul şef al BCE, Philip Lane, urmează să se retragă în mai.

Oficiali ai UE au declarat că trei numiri ar putea fi convenite în urma unui acord în rândul statelor membre.

Favoriţi pentru funcţia de preşedinte a Băncii Centrale Europene sunt foştii guvernatori ai băncilor centrale din Ţările de Jos şi Spania, Klaas Knot şi Pablo Hernandez de Cos, în timp ce Franţa vizează postul de economist şef.

Şi Germania vrea să promoveze un candidat în locul lui Schnabel, susţin sursele.

Editor : Sebastian Eduard

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