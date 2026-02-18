Președinta Bulgariei a făcut publică data alegerilor anticipate. Ele au loc la o săptămână după cele din Ungaria

Bulgaria va organiza alegeri parlamentare anticipate pe 19 aprilie, a declarat miercuri președintele Iliana Iotova.

Săptămâna trecută, Iotova l-a ales pe Andrei Giurov, viceguvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei, să conducă un guvern interimar însărcinat cu pregătirea unui nou scrutin parlamentar, care va fi al optulea în doar cinci ani în statul membru al UE și NATO.

Guvernul anterior a demisionat pe 11 decembrie, după săptămâni de proteste de stradă împotriva politicilor sale economice și a eșecului perceput în combaterea corupției.

„Voi emite un decret pentru organizarea alegerilor pe 19 aprilie”, a declarat Iotova într-o conferință de presă miercuri, după întâlnirea cu Giurov, care a prezentat membrii guvernului său interimar.

Bulgaria, care a aderat la zona euro la 1 ianuarie, se confruntă cu o instabilitate politică prelungită, partidele fiind incapabile să formeze coaliții de guvernare stabile într-un parlament fragmentat.

Iliana Iotova a devenit prima femeie președinte al Bulgariei după ce Curtea Constituțională a încheiat mandatul lui Rumen Radev. Decizia CC a venit după ce Radev a anunțat în ianuarie, într-un discurs adresat națiunii, că demisionează din funcția de președinte după nouă ani de mandat.

Radev, considerat un pro-rus și eurosceptic, a făcut anunțul cu numai două luni înaintea alegerilor parlamentare anticipate din Bulgaria și pe fondul speculațiilor că acesta pregătește propriul său proiect politic pentru a candida în acest scrutin.

Alegerile parlamentare din Bulgaria (19 aprilie) au loc la doar o săptămână de la cele din Ungaria (12 aprilie).

Editor : Sebastian Eduard