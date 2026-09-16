Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat în plenul Parlamentului European că Uniunea Europeană invită Canada să devină primul său membru asociat, scrie Le Monde.

În prezența prim-ministrului canadian, Mark Carney, Ursula von der Leyen și-a exprimat dorința ca „Canada să devină primul membru asociat al Uniunii Europene”.

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Președinta a reamintit legăturile istorice și culturale strânse, atașamentul comun față de democrație, precum și relația comercială – în special prin intermediul CETA, pe care von der Leyen dorește să o depășească pentru a „crea o alianță pentru viitor, în vederea creării unui spațiu comun de prosperitate și securitate economică”. „Nu este un parteneriat îndreptat împotriva cuiva, ci în favoarea punctelor noastre forte comune”, a precizat ea.

De la Strasbourg, europarlamentarul român Siegfried Mureșn comentează că invitația adresată Canadei „este un pas istoric și un semnal politic puternic”. „Într-o lume în care autocrațiile încearcă să ne divizeze, democrațiile trebuie să se apropie și să acționeze împreună.

Canada este un partener apropiat, cu care împărtășim aceleași valori și interese strategice. O cooperare mai strânsă între Uniunea Europeană și Canada ne va face mai puternici economic, mai siguri și mai capabili să ne apărăm valorile și interesele comune”.

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În discursul său despre Starea Uniunii, Ursula von der Leyen a abordat și tema comerțului și a revenit asupra mai multor acorduri încheiate în ultimul an cu India, Mercosur, Australia și Indonezia: „Avem acum acorduri comerciale cu peste 80 de țări, adică mai multe decât orice altă țară din lume”, a afirmat ea.

Ea a anunțat, de asemenea, un nou proiect, „coridorul central”, care urmează să lege Caucazul de Sud și Asia Centrală de piața europeană. „Obiectivul nostru este să diversificăm rutele, să triplăm fluxurile comerciale și să reducem considerabil durata transportului mărfurilor până în 2030”, a afirmat von der Leyen.

Editor : M.C