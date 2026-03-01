Președinta PE, Roberta Metsola, despre eliminarea lui Ali Khamanei: „După 47 de ani, trebuie să fie timpul pentru libertate”

Sfârşitul ayatollahului trebuie să fie semnalul încheierii epocii dictatorilor în Iran, a afirmat preşedinta Parlamentului European într-o postare pe pe platforma X, afirmând că „după 47 de ani, trebuie să fie timpul pentru libertate”.

„Pentru toţi cei ucişi, executaţi şi victime ale unor dispariţii forţate; pentru toţi copiii care au crescut în teama de cătuşele regimului; pentru toate mamele forţate să caute prin subsoluri însângerate în care erau adunate trupurile celor nevinovaţi în timp ce îi căutau pe cei iubiţi; pentru generaţiile de iranieni care au trebuit să-şi părăsească casele şi să trăiască în exil; pentru orice deţinut politic torturat, executat sau încarcerat pe nedrept”, îşi începe preşedinta legislativului comunitar enumerarea motivelor pentru care iranienii merită să trăiască în libertate, scrie Agerpres.

„Pentru femeie, viaţă, libertate. Pentru Jina Mahsa Amini”, a adăugat ea, referindu-se la una dintre victimele cele mai cunoscute ale represiunii regimului la iranian şi la un slogan celebru al protestelor femeilor.

„Pentru fiecare fiu spânzurat sumar de o macara în piaţa publică; pentru orice european nevinovat ţinut ostatic în condiţii oribile de teroriştii din Corpul Gardienilor Revoluţiei; pentru toate victimele mandatarilor terorii pe care regimul i-a antrenat, finanţat, aprovizionat şi susţinut în timp ce au ucis mii de persoane în Orientul Mijlociu şi în lume în ultimele două generaţii; pentru toţi cei pentru care lupta pentru libertate nu este politică sau o chestiune de notorietate, ci existenţială; pentru toţi cei care vor ca poporul iranian să se scalde în lumină, în loc să rămână învăluit în întuneric, acum, Iranul trebuie să fie liber”, a pledat Roberta Metsola în postarea ei de pe platforma X.

Anterior, Metsola a distribuit anunțul privind moartea ayatollahului, cu mesajul „În seara aceasta, ne gândim la Jina Mahsa Amini. Fie ca ea să se odihnească în pace în sfârșit”, cu referire la tânăra iraniană devenită simbol al luptei contra opresiunii femeilor în Iran în ultimii ani, care murit în 2022 după ce fost bătută de poliția moravurilor.

Editor : B.E.