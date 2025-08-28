Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko recunoaște că aplică „metode dictatoriale” în conducerea țării sale. „Nu se poate altfel”

Aleksandr Lukaşenko, preşedintele Belarusului, care conduce această ţară cu mână de fier din anul 1994 și până în prezent, a recunoscut joi că foloseşte metode autoritare şi dictatoriale, dar s-a scuzat afirmând că nu poate proceda altfel, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.



„Nu am dorit să guvernez în mod autoritar, dictatorial. Dar până acum nu am putut proceda altfel”, a spus el, potrivit canalului de Telegram al serviciului de presă al preşedinţiei belaruse.



Considerat mult timp ultimul dictator al Europei, Lukaşenko nu a ezitat să folosească forţa pentru a înăbuşi manifestaţiile opoziţiei sprijinite de Occident, care a contestat realegerea sa în urma scrutinului prezidenţial din august 2020.



Lukaşenko a scos în afara legii toate partidele şi mişcările de opoziţie, iar numărul deţinuţilor politici este în prezent de circa 1.300, potrivit activiştilor, dar unii au dintre aceştia au fost graţiaţi. Mulţi dintre liderii opozanţi s-au autoexilat, la fel şi sute de activişti şi participanţi la protestele din august 2020.



Aliat al preşedintelui rus Vladimir Putin, căruia i-a permis în 2022 să folosească teritoriul belarus pentru lansarea invaziei asupra Ucrainei, Lukaşenko a fost reales în ianuarie anul acesta cu peste 86% din voturi pentru al şaptelea mandat prezidenţial consecutiv.



Totuşi, președintele belarus a iniţiat în ultimele luni un proces de normalizare a relaţiilor cu SUA şi a avut inclusiv o discuţie telefonică cu preşedintele american Donald Trump, înaintea summitului dintre acesta şi Putin desfăşurat pe 15 august în Alaska.

Editor : C.A.