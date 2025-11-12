Live TV

Preşedintele Bulgariei a respins legislaţia care ar permite preluarea controlului asupra rafinăriei Lukoil. Ce face România

Lukoil
Foto: Profimedia
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a refuzat miercuri să promulge un amendament legislativ care împuternicea guvernul să numească un administrator însărcinat cu gestionarea şi vânzarea activelor rafinăriei Lukoil Neftochim Burgas, deţinută de grupul rus Lukoil supus noilor sancţiuni americane, transmite agenţia EFE.

Acest lucru se întâmplă în contextul în care Sofia a anunțat că nu mai are stocuri de carburant decât pentru o lună.

Propunerea Parlamentului

Parlamentul de la Sofia a aprobat amendamentul vinerea trecută într-o procedură accelerată şi fără dezbatere, motivând că această măsură este necesară pentru a garanta funcţionarea singurei rafinării bulgare, scrie Agerpres.

Motivație

De partea sa, preşedintele Radev, un general în rezervă etichetat drept pro-rus de adversarii săi, şi-a motivat vetoul cu argumentul că respectivul amendament „subminează ordinea juridică a ţării, contravine normelor europene fundamentale şi implică un risc ridicat pentru finanţele publice”.

Amendamentul permite numirea unor administratori pentru un număr nedefinit de companii, inclusiv pentru cele care nu gestionează infrastructuri critice, fapt care în practică echivalează cu „o naţionalizare indirectă” şi deschide uşa „către arbitrariu şi abuzuri”, mai motivează preşedintele.

El a menţionat de asemenea că măsurile propuse încalcă principii constituţionale precum inviolabilitatea proprietăţii private, libera iniţiativă economică şi protejarea investiţiilor naţionale şi străine.

Ce urmează

În pofida acestui veto, o majoritate parlamentară ar putea vota din nou acelaşi amendament într-o a doua lectură, situaţie care l-ar obliga apoi pe preşedinte să-l promulge.

Ministrul bulgar al Energiei, Jecho Stankov, a confirmat miercuri mai devreme că Bulgaria, urmând exemplul Germaniei şi Ungariei, a solicitat o excepţie din partea SUA privind aplicarea sancţiunilor americane impuse companiei petroliere ruse Lukoil.

Ce face România

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat, marţi seară, că România va aplica ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil şi nu va solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie impus de autorităţile din SUA. În plus, ministrul a precizat că se lucrează la cadrul legal necesar care să permită impunerea sancţiunilor, dar şi continuitatea activităţilor de rafinare ale Petrotel Ploieşti, precum şi de comercializare a produselor petroliere şi protejarea locurilor de muncă pentru cei 5.000 de angajaţi.


 

 

