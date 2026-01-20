Preşedintele Bulgariei şi-a înaintat demisia la Curtea Constituţională

Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, şi-a înaintat demisia la Curtea Constituţională și aşteaptă acum decizia acesteia, a declarat marţi secretariatul de presă al şefului statului bulgar, potrivit agenției BTA.

Într-un discurs adresat naţiunii, luni, Rumen Radev a anunţat că demisionează din funcţia de preşedinţie. El este singurul preşedinte bulgar care părăseşte funcţia înainte de expirarea mandatului său.

Mai târziu în cursul zilei de luni, Curtea Constituţională a informat într-un comunicat de presă că a intentat Dosarul nr. 3 din 2026 în legătură cu demisia preşedintelui. Preşedintele Curţii, judecătoarea Pavlina Panova, a fost desemnată raportor în acest caz.

Deşi termenul în care Curtea Constituţională trebuie să se pronunţe asupra demisiei este la latitudinea sa, singurul precedent de până acum (cu demisia Blagăi Dimitrova din funcţia de vicepreşedinte în 1993) sugerează că această decizie nu durează mai mult de o săptămână, scrie www.lex.bg, potrivit Agerpres.

O astfel de decizie nu necesită prelevarea de probe, solicitarea de observaţii sau audierea părţilor. Curtea trebuie doar să constate că preşedintele a demisionat acţionând din proprie iniţiativă.

Radev va fi apoi eliberat din funcţie cu efect imediat, iar vicepreşedinta Iliana Iotova îi va prelua atribuţiile pentru restul mandatului, adică până în ianuarie 2027.

