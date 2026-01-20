Live TV

Preşedintele Bulgariei şi-a înaintat demisia la Curtea Constituţională

Data publicării:
Rumen Radev
Foto: Rumen Radev, președintele Bulgariei / Sursa foto: Profimedia Images

Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, şi-a înaintat demisia la Curtea Constituţională și aşteaptă acum decizia acesteia, a declarat marţi secretariatul de presă al şefului statului bulgar, potrivit agenției BTA.

Într-un discurs adresat naţiunii, luni, Rumen Radev a anunţat că demisionează din funcţia de preşedinţie. El este singurul preşedinte bulgar care părăseşte funcţia înainte de expirarea mandatului său.

Mai târziu în cursul zilei de luni, Curtea Constituţională a informat într-un comunicat de presă că a intentat Dosarul nr. 3 din 2026 în legătură cu demisia preşedintelui. Preşedintele Curţii, judecătoarea Pavlina Panova, a fost desemnată raportor în acest caz.

Deşi termenul în care Curtea Constituţională trebuie să se pronunţe asupra demisiei este la latitudinea sa, singurul precedent de până acum (cu demisia Blagăi Dimitrova din funcţia de vicepreşedinte în 1993) sugerează că această decizie nu durează mai mult de o săptămână, scrie www.lex.bg, potrivit Agerpres.

O astfel de decizie nu necesită prelevarea de probe, solicitarea de observaţii sau audierea părţilor. Curtea trebuie doar să constate că preşedintele a demisionat acţionând din proprie iniţiativă.

Radev va fi apoi eliberat din funcţie cu efect imediat, iar vicepreşedinta Iliana Iotova îi va prelua atribuţiile pentru restul mandatului, adică până în ianuarie 2027.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
1
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
nicusor dan sustine un discurs
3
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund...
Carney și Macron
4
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a...
Fără precedent în istoria Australian Open. Așa a intrat o jucătoare de TOP pe teren
Digi Sport
Fără precedent în istoria Australian Open. Așa a intrat o jucătoare de TOP pe teren
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Rumen Radev
Rumen Radev demisionează din funcția de președinte al Bulgariei
vanatorul de mine m270
Vânătorul de mine M 270, misiune în Marea Neagră, alături de nave din Bulgaria şi Turcia
vot bulgaria alegeri anticipate
Bulgarii sunt chemați să-și aleagă membrii noului Parlament, pentru a opta oară în doar patru ani
bulgaria, leva
Val de scumpiri fără precedent în Bulgaria, după trecerea la moneda euro: Prețurile au crescut mult peste rata oficială de conversie
Bulgaria adopts euro, joins eurozone as 21st member
7,5 miliarde de leva în numerar au ieșit „la lumină” datorită euro. Bulgaria a lansat euro pe fondul entuziasmului și al fricii
Recomandările redacţiei
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru...
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Avertismentul șefului Armatei: „Românii trebuie să fie pregătiți...
ursula von der leyen davos
Ursula von der Leyen avertizează SUA: Tarifele între aliați sunt „o...
Domul de metal acoperă sarcofagul din 1986 care acoperă reactorul 4 al centralei nucleare de la Cernobîl.
Centrala nucleară de la Cernobîl a pierdut întreaga alimentare...
Ultimele știri
Trump se îndreaptă spre Davos mai agresiv și mai ambițios ca niciodată (Axios)
Minor din Dolj, prins la volan de polițiștii de frontieră cu un permis fals. Documentul părea eliberat de autorităţile din SUA
Universitățile, vizate de noi măsuri de austeritate. Rectorii au discutat cu Bolojan despre bugetul educației
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Vărsătorului vine cu o resetare radicală. Patru zodii intră într-o nouă eră
Cancan
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 2 ani de la operația suferită. Fanilor nu le vine să creadă: 'Arată a 80...
Fanatik.ro
„Mai prinde FCSB play-off-ul?”. Mitică Dragomir a făcut profeția și a dezvăluit greșeala uriașă făcută de...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea, reacție emoționantă după ce s-a calificat în turul 2, la Australian Open. Ce mesaj a transmis...
Adevărul
În China prinde contur ideea că încheierea războiului din Ucraina ar fi în interesul Beijingului
Playtech
Cine este soţia lui Dorinel Umbrărescu: Mirela i-a fost alături „regelui asfaltului” la fiecare pas
Digi FM
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe stradă: „Sunt fără adăpost și fără bani”. De ce nu o ajută...
Digi Sport
Presupusa amantă a lui David Beckham a reacționat, după ce Brooklyn și-a renegat familia: "Sunt atât de...
Pro FM
Enrique Iglesias, imagini rare alături de fiica lui, Mary: „Pregătită de scenă!” Videoclipul a devenit viral...
Film Now
Fran Drescher, dezvăluiri despre relația cu fostul soț: „Suntem suflete pereche. Ne știm de la 15 ani, cine...
Adevarul
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o tânără iraniancă mutată la Timișoara
Newsweek
Grindeanu dă speranțe pensionarilor: „Vom da bani mai mulți la pensie”. Care sunt cele 2 scenarii?
Digi FM
„Justiția nu are ce să-mi facă!” Cum și-a justificat Mario Iorgulescu declarațiile halucinante făcute pe...
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Ben Affleck, declarații ferme despre viitorul copiilor săi și ai lui Jennifer Garner: „Sperăm să nu-și...
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”