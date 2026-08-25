Președintele Finlandei, Alexander Stubb, susține că Ucraina trebuie să-și intensifice atacurile cu rază lungă de acțiune asupra unor ținte din interiorul Rusiei, argumentând că astfel Moscova va suporta costuri tot mai mari și va fi împinsă către negocieri de pace, conform Kyiv Post. „Aceasta este singura cale prin care vom ajunge la negocierile de pace și la masa discuțiilor”, a declarat Stubb la Kiev.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a susținut luni continuarea și extinderea atacurilor ucrainene cu rază lungă de acțiune asupra unor ținte din interiorul Rusiei, afirmând că acestea cresc costurile războiului pentru Moscova și pot contribui la aducerea Kremlinului la masa negocierilor.

Declarațiile au fost făcute la Kiev, după reuniunea „Coaliției celor dispuși”, organizată cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei.

Stubb a afirmat că Ucraina se află într-o poziție militară, politică și financiară mai bună decât în urmă cu un an.

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„Când ne aflam aici cu ocazia celei de-a 34-a Zile a Independenței Ucrainei, acum un an, situația era mult mai dificilă pentru Ucraina, atât din punct de vedere militar, cât și politic și financiar”, a spus președintele finlandez.

„Cred că astăzi ne aflăm într-o situație mult mai bună decât atunci”, a adăugat el.

Stubb susține loviturile asupra rafinăriilor și infrastructurii logistice

Întrebat dacă Ucraina ar trebui să continue atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești și asupra unor infrastructuri logistice din Rusia, Stubb a răspuns afirmativ.

Președintele Finlandei a pledat pentru ca aliații Kievului să contribuie la dezvoltarea capacităților ucrainene de atac la distanță.

„Una dintre acestea este acordarea de sprijin militar și financiar Ucrainei pentru a-și spori capacitatea de a efectua lovituri la distanță mare, fie cu rachete, fie cu drone”, a declarat Stubb.

Potrivit acestuia, scopul este creșterea costurilor suportate de Rusia pentru continuarea războiului.

„Motivul este foarte simplu. Aceasta crește costul și prețul războiului pentru Rusia”, a explicat liderul finlandez.

Stubb a menționat și atacurile asupra unor instalații logistice rusești, inclusiv infrastructuri asociate companiei de comerț electronic Wildberries.

„Singura cale” către negocieri

Președintele Finlandei a susținut că presiunea militară și economică asupra Rusiei este esențială pentru ca Moscova să accepte negocieri reale.

„Așadar, dacă întrebarea dumneavoastră este dacă consider că aceasta este o strategie militară rațională din partea Ucrainei, răspunsul meu este da, cu siguranță este”, a spus Stubb.

El a adăugat că sporirea costurilor războiului pentru Rusia este necesară pentru a determina Kremlinul să-și schimbe poziția.

„Aceasta este singura cale prin care vom ajunge la negocierile de pace și la masa discuțiilor”, a declarat președintele finlandez.

Stubb a afirmat, de asemenea, că aproximativ 65% dintre ruși își doresc în prezent încheierea războiului și a sugerat că presiunea asupra infrastructurii economice și logistice a Rusiei ar putea alimenta nemulțumirea internă.

„Coaliția celor dispuși” promite sprijin suplimentar pentru Kiev

Declarațiile lui Alexander Stubb au fost făcute în contextul reuniunii Coaliției celor dispuși, la Kiev și prin videoconferință.

Liderii statelor participante au discutat despre continuarea sprijinului pentru Ucraina, inclusiv prin creșterea ajutorului militar, consolidarea apărării antiaeriene și intensificarea presiunii economice asupra Rusiei.

Un alt subiect important al reuniunii a fost situația financiară a Ucrainei, care continuă să suporte costurile uriașe generate de război.

Stubb a subliniat că aliații Kievului trebuie să găsească noi modalități de a susține financiar și militar Ucraina, în timp ce aceasta încearcă să-și consolideze capacitatea de a rezista atacurilor ruse și de a lovi ținte militare și logistice aflate la distanță.

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Editor : C.A.