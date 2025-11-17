Președintele Finlandei anunță când ar putea începe negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina: „De obicei sunt optimist”

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a sugerat că negocierile pentru soluționarea conflictului din Ucraina ar putea avea loc nu mai devreme de februarie-martie 2026.

„De obicei sunt optimist, dar acum nu mă aștept ca conflictul să se încheie în acest an. Cred că negocierile nu vor avea loc mai devreme de februarie-martie anul viitor”, a declarat el în cadrul unei conferințe de presă cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la sediul blocului din Bruxelles. Stubb nu a explicat de unde provine această dată, afirmând doar că aceasta va „depinde de Zelenski”.

Anterior, Comisia Europeană a estimat necesarul de ajutor militar al Kievului pentru continuarea conflictului cu Rusia în 2026 la 51,6 miliarde de euro.

Amintim, Rusia a declarat că este pregătită să reia negocierile de pace cu Ucraina la Istanbul, a declarat miercuri un responsabil al Ministerului rus de Externe, citat de agenţia oficială de presă rusă TASS, potrivit Reuters. Discuţii faţă în faţă între cele două părţi nu au mai avut loc de la întâlnirea lor în 23 iulie în aceeaşi metropolă turcă.

