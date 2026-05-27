În cadrul unui eveniment de săptămâna trecută, organizat la Vilnius, președintele finlandez Alexander Stubb a făcut o evaluare directă a schimbării strategiei globale a SUA și a avertizat că politica externă americană sub președintele Donald Trump a trecut de la diplomația condusă de alianțe la proiecția unilaterală a puterii.

Un mod diferit de proiectare a puterii

El a spus că Washingtonul nu mai solicită consimțământul aliaților înainte de a întreprinde acțiuni internaționale majore și a susținut că alianța NATO rămâne indispensabilă din punct de vedere strategic pentru Statele Unite.

Vorbind la un eveniment din capitala Lituaniei, Stubb a declarat că administrația Trump a schimbat fundamental modul în care America își proiectează puterea pe scena mondială. „Intri în Venezuela, nu întrebi. Ai pretenții asupra Groenlandei, nu întrebi. Intri în Iran, nu întrebi”, a spus Stubb, subliniind contrastul dintre abordarea actuală cu administrațiile americane anterioare care au solicitat mandate ONU sau sprijin de coaliție înainte de acțiuni militare.

Președintele finlandez a declarat că Statele Unite nu mai funcționează așa cum o făceau odinioară sub ordinea liberală de după Războiul Rece. „Americanii nu mai cer nimic. Deci este o modalitate diferită de a proiecta puterea”, a adăugat Stubb.

Stubb, care a petrecut șapte ore jucând golf cu președintele Trump la începutul acestui an, s-a descris ca fiind „extrem de pro-american”, dar a spus că Washingtonul nu mai apără ordinea mondială liberală la care a contribuit în urmă cu opt decenii.

Armele Rusiei, îndreptate spre Washington, New York, Miami și Los Angeles

Remarcile vin pe fondul unei neliniști crescânde în rândul capitalelor europene față de postura unilaterală tot mai accentuată a Washingtonului. Sugestiile repetate ale lui Trump ca Groenlanda să devină teritoriu american, capturarea lui Maduro, încălcarea normelor internaționale și acțiunea militară din Iran, niciuna dintre acestea nefiind coordonată în prealabil cu partenerii NATO, au adâncit îngrijorările cu privire la durabilitatea parteneriatului transatlantic.

În ciuda faptului că există turbulențe în cadrul alianței, Stubb a respins sugestiile conform cărora Statele Unite s-ar putea retrage în mod semnificativ din NATO, invocând realități strategice dure. „Niciun submarin nuclear nu părăsește Peninsula Kola fără ca norvegienii să știe despre asta”, a spus el, referindu-se la baza nucleară a Rusiei de lângă Murmansk. „Aceste arme sunt îndreptate spre Washington DC, New York, Miami și Los Angeles.”

El a adăugat că operațiunile militare americane din Iran au demonstrat deja valoarea logistică de neînlocuit a Europei. „Statele Unite nu au absolut nicio șansă să opereze fără baze europene”, a spus el.

În ciuda criticilor sale, Stubb a precizat că Europa depinde încă foarte mult de forța militară a SUA - în special prin intermediul NATO.

„NATO nu este moartă. NATO este vi e și activ ă ”

Stubb a remarcat că obiectivele NATO privind cheltuielile pentru apărare s-au schimbat dramatic, de la 2% din PIB, considerat ambițios în urmă cu doar doi ani, la 5%, acum pe masă, după summitul de la Haga de anul trecut cu Trump.

În ceea ce privește tensiunile legate de rolul Europei în campania din Iran, Stubb a cerut reținere din partea tuturor părților. „Reduceți tonul limbajului, fiți puțin mai finlandezi, faceți o saună, calmați-vă, mergeți la golf și haideți să rezolvăm lucrurile”, a spus el.

Stubb, a cărui carte despre geopolitica globală a fost tradusă în 21 de limbi, a susținut că puterea se mută decisiv către Sudul și Estul Global, impulsionată de schimbările demografice și economice. Populația Africii, a remarcat președintele finlandez, este proiectată să crească de la un miliard la patru miliarde până la sfârșitul secolului.

Stubb a recunoscut că ordinea tradițională condusă de Occident slăbește pe măsură ce Sudul Global și puterile emergente câștigă influență.

„Ne îndreptăm spre dezordine”

Stubb a avertizat că vechiul sistem dominat de Occident se estompează rapid, adăugând: „Ordinea mondială care exista era făcută de Occident, pentru Occident și din Occident”.

Liderul de la Helsinki a spus că instituțiile occidentale nu au reușit să se adapteze, lăsând spațiu Chinei să-și construiască influența în Africa și în țările în curs de dezvoltare fără a le impune condiții politice - o strategie pe care a descris-o ca fiind extrem de eficientă.

În ceea ce privește Rusia și Ucraina, Stubb a spus că Europa ar putea avea nevoie să-și deschidă propriile canale cu Moscova, nu pentru a legitima războiul, ci pentru a căuta o soluție, adăugând că Ucraina negociază în prezent „dintr-o poziție de forță”.

Editor : Ș.R.