Preşedintele Finlandei: Când politicienii americani vorbesc despre declinul Europei, ei omit că europenii sunt mai fericiţi

Ori de câte ori politicienii americani vorbesc despre declinul lent al Europei, ei omit faptul că europenii sunt mai fericiţi şi mai în siguranţă, conform multor indicatori internaţionali, a afirmat sâmbătă preşedintele finlandez Alexander Stubb, citat de Politico.



„Nu sunt de acord cu argumentul că îmi merge rău. De fapt, eu sunt al naibii de fericit”, a spus Stubb, zâmbind, scrie News.ro.

Finlandezii s-au clasat ca fiind cei mai fericiţi oameni din lume în ultimii opt ani, potrivit Raportului mondial privind fericirea, sponsorizat de ONU.

Cuvintele preşedintelui finalndez, considerat unul dintre liderii din UE cu care Donald Trump se înţelege bine şi cu care a jucat golf, par să fie o replică în notă mai relaxată la criticile transatlantice că Europa trebuie să se schimbe, întrucât riscă să „îşi piardă civilizaţia”, în special din cauza politicilor din domeniul imigraţiei.

