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Președintele Finlandei, către ruși: „Voi nu veți câștiga acest conflict. Așa că haideți să încercăm să-i punem capăt”

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Alexander Stubb
Alexander Stubb, președintele Finlandei. Foto: Profimedia
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Președintele finlandez Alexander Stubb a afirmat că Ucraina se află într-o poziție mai puternică din punct de vedere militar, politic și financiar decât în urmă cu un an, susținând că Rusia nu câștigă războiul și că următorul pas ar trebui să fie aducerea liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, la masa negocierilor, relatează Kyiv Post.

În cadrul Bloomberg Talks, Stubb a declarat că negocierile de pace au fost reluate recent, trimișii prezidențiali americani Jared Kushner și Steve Witkoff deplasându-se la Moscova înainte de a se îndrepta spre Kiev. El a afirmat că reluarea activității diplomatice ar putea duce la un armistițiu parțial înainte de venirea iernii.

„Cred că, în general, ne aflăm într-o situație mult mai bună decât acum un an”, a declarat Stubb într-un interviu publicat miercuri, 23 septembrie, adăugând că Ucraina se află în prezent „în avantaj” pe câmpul de luptă.

Președintele finlandez a susținut că Rusia nu reușește să obțină câștiguri teritoriale decisive, în ciuda faptului că își continuă ofensiva.

„Anul acesta, rușii au cucerit 900 de kilometri de teritoriu de la Ucraina. Însă Ucraina a recucerit 800 km”, a spus el, descriind situația de pe teren ca fiind una de impas în ceea ce privește câștigurile teritoriale. 

El a menționat, de asemenea, ceea ce a descris drept un „raport al victimelor” actual de un soldat ucrainean la cinci soldați ruși, recunoscând totodată că această comparație era „morbidă”.

„Așadar, cred că mesajul nostru către ruși este următorul: ascultați, voi nu veți câștiga acest conflict. Așa că haideți să încercăm să-i punem capăt”, a spus Stubb. „Zelenski vrea pace. Trump vrea pace și acum trebuie să-l aducem pe Putin la masa negocierilor de pace”.

Stubb a abordat, de asemenea, subiectul atacurilor Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol rusești și al apelurilor Moscovei la încetarea bombardamentelor asupra infrastructurii energetice. El a afirmat că orice acord privind încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice ar trebui să fie reciproc.

„Dacă Ucraina nu atacă rafinăriile de petrol, atunci Rusia nu ar trebui să atace instalațiile energetice și electrice din Ucraina, mai ales că se apropie iarna”, a declarat Stubb.

El a recunoscut că bilanțul Rusiei în ceea ce privește astfel de acorduri a fost unul slab, adăugând că Moscova continuă să lovească ținte ucrainene, în timp ce Kievul și-a concentrat o parte din atacurile sale de lungă distanță asupra rafinăriilor de petrol și centrelor logistice rusești.

Stubb a declarat că înțelege motivele care stau la baza atacurilor Ucrainei, descriind rafinăriile de petrol și centrele logistice rusești drept surse importante de venituri și de sprijin pentru efortul de război al Rusiei.

Acesta a afirmat că nevoile imediate ale Ucrainei rămân, în mare parte, neschimbate față de cele pe care le-a prezentat în cadrul unei reuniuni NATO din luna iulie: apărarea aeriană, sprijinul pentru infrastructura energetică în perspectiva iernii și asistența financiară.

„Sunt trei lucruri de care Ucraina are nevoie. Primul este apărarea aeriană, al doilea sunt instalațiile energetice pentru iarnă, iar al treilea sunt banii”, a spus el.

Finlanda a acordat recent un pachet în valoare de aproximativ 300 de milioane de euro (343 de milioane de dolari), despre care Stubb a afirmat că vizează în special apărarea aeriană, dar a recunoscut că va fi necesar un sprijin suplimentar.

El a subliniat în mod special necesitatea sistemelor Patriot și a altor sisteme antibalistice, afirmând că țările care dețin astfel de sisteme ar trebui să ajute Ucraina.

Stubb a fost întrebat, de asemenea, despre eforturile depuse pentru a permite Ucrainei să producă rachete Patriot pe plan intern. El a spus că nu dispune de cele mai recente informații, deoarece nu a discutat încă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski după ultima sa întâlnire cu președintele american Donald Trump.

Cu toate acestea, Stubb a declarat că privește în mod pozitiv întâlnirile dintre Trump și Zelenski, deoarece acestea îi permit președintelui SUA să obțină o evaluare directă a situației de pe câmpul de luptă și a nevoilor Ucrainei.

Liderul Finlandei a afirmat că decizia lui Trump de a permite negociatorilor săi să se implice din nou în procesul de pace ar putea indica faptul că președintele SUA se pregătește să joace un rol mai important în cadrul negocierilor.

„Președintele Statelor Unite este extrem de activ”, a declarat Stubb, adăugând că Trump se ocupă simultan de problemele din emisfera vestică, de politica internă, de Orientul Mijlociu și de Ucraina.

„Dar mi se pare că, desigur, le permite negociatorilor săi să se implice din nou, ceea ce mi-ar sugera, de asemenea, că președintele Trump va juca acum un rol și mai important în negocierile de pace”, a spus el.

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Editor : A.M.G.

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