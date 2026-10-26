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Președintele Finlandei susține că Europa traversează o „eră a întunericului”: „O mulțime de motive pentru a fi pesimist”

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Alexander Stubb
Alexander Stubb, președintele Finlandei. Foto: Profimedia
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Europa traversează o „eră a întunericului”, pe măsură ce numeroasele războaie și competiția dintre SUA și China calcă în picioare ordinea globală bazată pe norme, a declarat luni președintele finlandez Alexander Stubb, relatează Politico.

În cadrul unui discurs ținut la Colegiul Europei din Bruges, Stubb a afirmat că era de după Războiul Rece a luat sfârșit și că lumea se află acum într-un moment decisiv, asemenea celor de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, în 1945, și de la căderea comunismului, în 1989.

Deși tinde spre optimism, în prezent există „din păcate, o mulțime de motive pentru a fi pesimist”, a declarat el în fața unui public format din studenți ai instituției, la care Stubb însuși a studiat în anii 1990.

„Într-un anumit sens, eu mi-am început studiile într-o eră a luminii, iar voi vă începeți studiile într-o eră a întunericului”, a spus el. „Obișnuiam să spunem că cele trei mari amenințări ale omenirii – bolile, foametea și războaiele – au fost înfrânte. Acum nu mai este așa. Lumina a lăsat locul întunericului”.

Stubb, care a studiat și a scris pe larg despre schimbările geopolitice, s-a implicat activ în eforturile europene de a gestiona cel de-al doilea mandat al președintelui american Donald Trump — în special în ceea ce privește chestiunea unui acord de pace pentru Ucraina.

El le-a spus celor prezenți că vor intra într-o „lume în care fiecare se luptă cu fiecare”, în care, potrivit unor estimări, se desfășoară 65 de conflicte sau războaie — „mai multe decât în orice altă perioadă de după cel de-al Doilea Război Mondial”.

Securitatea globală va „depinde de ceea ce vor face în cele din urmă marile puteri — și anume SUA și China. Vor opta pentru cooperare sau pentru confruntare?”, a afirmat el.

„Întrebarea cheie pentru noi toți este aceea de a crea o structură europeană de securitate care să garanteze că Rusia nu își va mai ataca vecinii”, a afirmat el. NATO va rămâne o alianță vitală în materie de securitate, dar ar trebui dezvoltate și noi procese, a spus el, inclusiv măsuri de „consolidare a încrederii” între Rusia și Europa pentru a construi „încredere”.

Stubb a îndemnat audiența formată din viitori diplomați, politicieni și funcționari să nu facă loc pesimismului, ci să-și propună cu ambiție o nouă „eră a luminii”, în ciuda provocărilor. El a afirmat că, peste 30 de ani, Uniunea Europeană ar putea ajunge la 40 de țări membre, față de cele 27 actuale — inclusiv prin reintegrarea Regatului Unit în bloc, alături de Norvegia, Republica Moldova și Ucraina.

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Editor : A.M.G.

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