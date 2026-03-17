Video Președintele finlandez Alexander Stubb mizează pe un compromis strategic cu Trump: sprijin pentru Iran în schimbul susținerii Ucrainei

Stubb, despre Trump: „Dacă reuşesc să-i transmit o idee din zece cu privire la Ucraina, este bine”

Donald Trump adoră să încheie înţelegeri, iar unul dintre cei mai apropiaţi confidenţi ai săi din Europa crede că ar putea fi la îndemână un pact ce ar putea ajuta la rezolvarea atât a crizei petroliere din Golf, cât şi a războiului din Ucraina dintr-o singură mişcare. Preşedintele finlandez Alexander Stubb, un partener de golf al preşedintelui american, afirmă că este o „idee foarte bună” să se încerce o negociere cu Trump, pentru ca Europa să-l ajute să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, scrie Politico.

Preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, spune că vede un potenţial real în a-i oferi lui Trump ceea ce doreşte: sprijin militar european pentru securizarea Strâmtorii Ormuz, ruta crucială de transport al petrolului pe care Iranul a blocat-o efectiv ca răspuns la bombardamentele americane şi israeliene. Condiţia Europei pentru a oferi o astfel de asistenţă? Ca preşedintele SUA să ofere tot ajutorul de care Ucraina are nevoie pentru a ajunge la un acord de pace acceptabil cu Rusia.

Ideea de a negocia cu Trump i-a fost prezentată lui Stubb marţi, în timpul unei sesiuni de întrebări şi răspunsuri la think tank-ul Chatham House din Londra. Liderul finlandez a părut surprins - şi impresionat. „Cred că este o idee foarte bună”, a spus el, adăugând după o pauză: „Nu, cred că este chiar o idee foarte bună”. Stubb a spus că o va analiza mai în detaliu şi va discuta opţiunile cu echipa sa.

Finlanda în sine nu dispune de resurse care să contribuie la securizarea Strâmtorii Ormuz, iar rolul pe care l-ar putea juca forţele europene acolo este încă departe de a fi clar. Însă problema modului în care poate fi sprijinită Ucraina - şi a modului în care Trump poate fi convins să se alăture eforturilor - este una urgentă pentru Europa.

Oficialii - inclusiv Stubb - se tem că, cu cât războiul lui Trump împotriva Iranului continuă mai mult, cu atât ar putea fi mai mult îngreunată lupta Ucrainei împotriva forţelor ruse invadatoare. Creşterea vertiginoasă a preţurilor globale la energie şi decizia Washingtonului de a relaxa sancţiunile asupra industriei petroliere ruse vor spori semnificativ veniturile lui Vladimir Putin din vânzările de combustibili fosili ruşi.

În acelaşi timp, forţele americane folosesc sute de rachete interceptoare pentru a doborî rachetele şi dronele iraniene, lăsând mai puţine disponibile pentru Ucraina. Kievul şi alte oraşe ucrainene se bazează pe apărarea aeriană pentru a se proteja împotriva unui baraj continuu de rachete balistice din Rusia. Iar Trump l-a presat din nou, recent, pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să încheie un acord cu Putin, fără a clarifica ce garanţii de securitate - dacă există - ar oferi America pentru a menţine pacea.

Stubb a spus audienţei sale că se teme că negocierile de pace din Ucraina se apropie rapid de momentul adevărului, ceea ce ar putea forţa Kievul să accepte un acord nefavorabil care implică cedarea de teritoriu către Putin. Negocierile s-ar putea chiar prăbuşi, lăsând Europa în impas - fără ajutorul american 0 obligând puterile europene să intervină pentru a ajuta Ucraina cu mai multe informaţii, arme şi alte forme de sprijin, a arătat el.

Stubb a subliniat că are o viziune realistă asupra măsurii în care îl poate influenţa pe Trump, după ce cei doi s-au apropiat în urma unei întâlniri de şapte ore la golf şi a unui prânz împreună anul trecut. Finlanda tocmai a cumpărat 64 de avioane de vânătoare F-35 de la SUA şi găzduieşte mii de soldaţi americani care se antrenează în condiţii arctice. „Nu îmi fac iluzii cu privire la cine îl poate convinge pe preşedintele Trump în privinţa vreunui subiect”, a spus Stubb. „Dacă reuşesc să-i transmit o idee din zece cu privire la Ucraina, cred că este bine”, a mărturisit el.

Implicaţiile războiului din Iran sunt „negative” pentru Ucraina, în principal deoarece preţul petrolului favorizează maşinăria de război a Rusiei, a subliniat Stubb. „Economia rusă se descurca extrem de prost acum câteva săptămâni, iar acum îşi revine”, a adăugat el.

De asemenea, războiul din Iran îndepărtează sistemele de apărare aeriană de locul în care sunt necesare, în Ucraina.

În cele din urmă, războiul a mutat atenţia de la negocierile de pace privind Ucraina. „Sper că negocierile de pace privind Ucraina nu se vor prăbuşi aşa cum s-au prăbuşit negocierile dintre Iran şi SUA”, a spus Stubb. „Dar timpul va decide”, a adăugat el.

