Președintele Franței îl critică pe Elon Musk, pe care îl consideră „supra-subvenționat". Replica afaceristului pentru Emmanuel Macron

elon musk emmanuel macron
Colaj foto: Emmanuel Macron și Elon Musk / Surse foto: Profimedia Images

Președintele francez Emmanuel Macron l-a criticat miercuri pe Elon Musk, afirmând că afacerile acestuia au beneficiat de un nivel „supra-subvenționat” de sprijin public. Macron a făcut apel la consolidarea investițiilor de stat în industria europeană, anunță France24.

Vorbind la un summit industrial în orașul belgian Anvers, Macron a pledat pentru o abordare a competitivității de tipul „Cumpărați produse europene” și pentru investiții masive finanțate parțial prin împrumuturi comune ale Uniunii Europene.

„Dacă ne uităm la SUA, vedem că există o mulțime de bani privați... dar există și o mulțime de bani publici”, a spus el.

„Toată lumea este fascinată de Starlink... Dar, dacă suntem lucizi, domnul Musk este probabil unul dintre cei care au avut în buzunare cele mai multe miliarde de dolari din banii contribuabililor americani pentru a fi subvenționat”, a adăugat el.

„Elon Musk este în primul rând un tip suprasubvenționat de agenția federală din SUA”, a mai spus Emmanuel Macron, calificând abordarea drept „super-inovatoare”.

Liderul francez a afirmat anterior că o creștere a datoriei comune a UE este „singura modalitate” de a concura la nivel economic cu rivali precum SUA și China.

Musk a ripostat rapid pe X, platforma socială pe care o deține, la remarca lui Macron despre el, răspunzând că statele europene au subvenționat industriile lor mai mult decât SUA.

„Dacă aduni toate fondurile guvernamentale pe care Tesla și SpaceX le-au primit vreodată, acestea reprezintă doar aproximativ 1% din valoarea combinată a companiilor”, a spus el.

„În schimb, dacă faci același lucru cu marile companii aerospațiale din SUA și Europa, fondurile guvernamentale pe care le-au primit depășesc 100% din valoarea lor!”

