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Președintele Lituaniei avertizează că Putin „se apropie tot mai mult de Articolul 5”: „Rușii se vor preface doar că negociază”

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Gitanas Nauseda
Gitanas Nauseda, președintele Lituaniei Foto: Profimedia
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Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, nu consideră că un atac convențional al Rusiei asupra teritoriului NATO este probabil în acest moment, dar se așteaptă ca provocările liderului rus Vladimir Putin să continue, relatează Politico.

„Nu cred că Rusia este pregătită în prezent pentru operațiuni la scară largă”, a declarat el într-un interviu acordat WELT. „Resursele Rusiei sunt blocate pe câmpul de luptă din Ucraina, iar Rusia nu reușește să obțină rezultate acolo”.

„Însă Putin ne pune la încercare și se apropie tot mai mult de Articolul 5, angajamentul NATO privind apărarea colectivă”, a adăugat el.

Potrivit lui Nauseda, rușii doresc să observe modul în care Alianța reacționează la așa-numitele atacuri hibride, despre care se bănuiește că ar fi inclus, printre altele, incursiuni cu drone, atacuri cibernetice și incendieri.

Războiul hibrid va continua, așadar, nu numai pe flancul estic al NATO, ci și în Germania, Danemarca și alte țări, a explicat Nauseda. Rusia testează „cât de hotărâți suntem și dacă vom reacționa colectiv atunci când vor fi depășite anumite limite”, a afirmat președintele lituanian.

Nauseda, un economist care conduce Lituania din 2019, nu vede nici el o voință serioasă din partea Moscovei de a iniția negocieri pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei înainte de primăvara viitoare.

Moscova va profita de lunile de iarnă pentru a menține presiunea asupra Ucrainei prin atacuri aeriene asupra orașelor, a afirmat el. „Rușii se vor preface doar că negociază. Nu am încredere în ei”.

Putin va formula cereri care sunt inacceptabile pentru Ucraina încă de la început, a adăugat el. „Dacă Ucraina va reuși să treacă de această iarnă – și sunt convins că așa va fi –, șansele unor negocieri serioase vor crește în 2027. Nu mă aștept să aibă loc mai devreme”.

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Editor : A.M.G.

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