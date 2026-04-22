Președintele polonez i-a oferit titlu de profesor unui imunolog de renume, fără să știe că acesta murise în urmă cu șase luni

Biroul președintelui polonez a anunțat că va remedia o eroare prin care unui imunolog de renume i s-a acordat titlul de profesor, deși acesta decedase cu șase luni înainte.

Palatul Prezidențial i-a conferit titlul de profesor de stat doctorului Maciej Chałubiński, un specialist de renume în alergologie, imunologie clinică și medicină internă la Universitatea de Medicină din Łódź, printr-un decret din 18 februarie 2026, fără să știe că omul de știință în vârstă de 48 de ani murise în august 2025.

Cauza decesului dr. Chałubiński nu a fost făcută publică, transmite TVP.

Procesul de acordare a celui mai înalt titlu academic al statului a fost inițiat în 2025, înainte de moartea sa, dar vestea decesului său a ajuns la biroul președintelui abia după ce decizia fusese semnată de șeful statului Karol Nawrocki, a relatat ziarul Rzeczpospolita.

Palatul Prezidențial a recunoscut neglijența și a declarat că situația va fi rectificată în conformitate cu procedurile aplicabile, fără a specifica ce măsuri vor fi luate sau când nominalizarea va fi corectată oficial.

Editor : A.R.