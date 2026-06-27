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Președintele polonez Karol Nawrocki, amenințat cu moartea pe internet. Poliția a reținut un suspect

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Karol Nawrocki.
Karol Nawrocki. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Tensiuni bilaterale

Poliția a arestat un cetățean ucrainean în vestul Poloniei, sub acuzația că ar fi proferat amenințări cu moartea la adresa președintelui Karol Nawrocki. Autoritățile din orașul Zielona Gora au declarat agenției de știri de stat poloneze PAP că amenințările au fost făcute în timpul unei transmisiuni pe internet, anunță TVP World.

Suspectul, în vârstă de 36 de ani, a fost acuzat de amenințări ilegale și de insultarea publică a unui „organ constituțional”, a declarat Ewa Antonowicz, purtătoare de cuvânt a Parchetului Districtual. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la trei ani de închisoare.

Antonowicz a precizat că ucraineanul a fost reținut la locul său de muncă, adăugând că permisul de ședere al bărbatului expirase. Străinii au nevoie de un astfel de permis pentru a rămâne legal în Polonia pe termen lung.

Tensiuni bilaterale

Arestarea are loc pe fondul tensiunilor bilaterale și al unei dispute diplomatice acerbe între Polonia și Ucraina cu privire la istoria din timpul războiului.

Disputa a fost declanșată de decizia președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, luată luna trecută, de a denumi o unitate militară după Armata Insurgentă Ucraineană (UPA), o forță naționalistă din perioada celui de-al Doilea Război Mondial.

UPA este considerată de mulți ucraineni ca o mișcare de independență antisovietică, în timp ce în Polonia este asociată în principal cu masacrul a aproximativ 100.000 de civili polonezi din regiunile Volinia și Galiția de Est, între 1943 și 1945.

Tensiunile bilaterale s-au intensificat după ce Nawrocki, un naționalist, l-a privat pe Zelenski, la jumătatea lunii iunie, de Ordinul Vulturului Alb, cea mai înaltă distincție de stat a Poloniei, ceea ce a declanșat schimburi publice aprinse.

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat vineri că președintele ucrainean ar fi trebuit să țină seama de sensibilitățile istorice ale Poloniei.

El a adăugat însă că decizia lui Nawrocki de a-i retrage ordinul lui Zelenski a fost „inadecvată, deoarece l-a umilit personal pe președintele Ucrainei” și l-a privat pe Nawrocki de posibilitatea unui dialog.

Editor : C.A.

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