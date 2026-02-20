Președintele polonez Karol Nawrocki blochează prin veto reforma justiției promovată de Donald Tusk

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a respins prin veto legea menită să restabilească independența Consiliului Național al Magistraturii (KRS), un proiect central al guvernului proeuropean condus de Donald Tusk. Șeful statului a susținut că actul normativ este neconstituțional și riscă să politizeze din nou sistemul judiciar.

Într-un mesaj video difuzat joi pe X, Nawrocki a declarat că legea este neconstituţională, divizează puterea judecătorească şi lasă administrarea justiţiei „pe mâna unui grup de interese politice”. KRS este un organism responsabil cu numirea judecătorilor în posturile vacante.

Nawrocki, politician susţinut de partidul conservator de dreapta Lege şi Justiţie (PiS), care a guvernat Polonia între 2015-2023, a introdus în 2018 o reformă ce prevedea numirea a 15 din cei 23 de membri ai Consiliului de către parlament. Anterior, majoritatea membrilor erau aleşi de către judecători.

Măsura respectivă şi alte reforme judiciare au adus Polonia în conflict cu Comisia Europeană. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), sesizată printr-o plângere, a criticat Consiliul ca fiind un organism 'ce a fost substanţial reconfigurat de executivul şi legislativul poloneze', şi a declarat că există îndoieli justificate cu privire la independenţa acestuia.

Odată cu vetoul lui Nawrocki, un proiect central al guvernului Tusk este în pericol să eşueze. Donald Tusk, ajuns la guvernare la sfârşitul lui 2023, le promisese alegătorilor, în campanie, şi Uniunii Europene că va anula reformele judiciare ale PiS.

În Polonia, vetoul preşedintelui nu poate fi răsturnat decât printr-o majoritate de peste 60% de voturi în parlament. Or, alianţa de centru-stânga a lui Tusk nu dispune de această majoritate.

Editor : M.I.