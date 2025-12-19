Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a fost apreciat”

Preşedintele naţionalist polonez Karol Nawrocki i-a acuzat vineri pe ucraineni, în timpul unei vizite a omologului său ucrainean Volodimir Zelenski la Varşovia, de faptul că nu sunt recunoscători pentru ajutorul acordat de la începutul invaziei la scară mare a Ucrainei de către Rusia.

Polonia a găzduit peste un milion de refugiaţi ucraineni, din februarie 2022, şi este unul dintre primii furnizori de armament ai Kievului.

Ea este totodată principala ţară tranzitată de ajutorul militar şi umanitar oferit de Occident vecinului său ucrainean, relatează AFP, potrivit news.ro.

”Polonezii au sentimentul (...) că efortul nostru, ajutorul nostru în multe forme acordat Ucrainei de la începutul invaziei la scară mare nu au fost nici apreciate şi nici înţelese cum se cuvine”, i-a reproşat Karol Nawrocki într-o conferinţă de presă comună omologului său ucrainean.

”Acesta este lucrul pe care l-am transmis, într-o discuţie fermă, cinstită, dar foarte cordială şi plină de curtoazie cu preşedintele Zelenski”, a precizat el.

”Ucraina a fost mereu recunoscătoare Poloniei şi va rămâne”, i-a replicat Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a subliniat că Ucraina ”apără Europa” împotriva Rusiei, cu un preţ uman foarte mare.

”Rusia vrea discordia, vrea să distrugă o alianţă atât de solidă - alianţa a două naţiuni de-a lungul nenumăratelor generaţii din Ucraina şi din Polonia. Noi nu o vom lăsa s-o facă”, a avertizat Volodimir Zelenski.

El a subliniat că, în cazul unei înfrângeri a Ucrainei, Rusia va ataca în mod ”inevitabil” Polonia vecină.

”Fără independneţa Ucrainei, a statului nostru, Moscova va veni inevitabil aici (în Polonia) şi mai adânc în Europa”, a avertizat şeful statului ucrainean în aceastră conferinţă de presă comună, la Varşovia, cu omologul său polonez Karol Nawrocki.

