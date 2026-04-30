Preşedintele unei țări a respins legea „divorţului rapid”: Este „dăunătoare din punct de vedere social”. Reacția furioasă a premierului

Preşedintele conservator al Poloniei, Karol Nawrocki, şi-a folosit joi dreptul de veto prezidenţial pentru a respinge o reformă legislativă deja aprobată de parlament, care urmărea simplificarea divorţului în cazul cuplurilor fără copii minori doar prin efectuarea unei proceduri la Oficiul de Stare Civilă. Argumentul iniţiatorilor actului normativ a fost evitarea unor procese judiciare îndelungate.

Legea respinsă de preşedinte le-ar fi permis cuplurilor fără copii minori şi fără sarcină în curs să divorţeze direct în faţa responsabilului Oficiului de Stare Civilă.

Într-un videoclip publicat pe website-ul său oficial şi pe reţeaua de socializare X, preşedintele Karol Nawrocki şi-a motivat decizia de respingere a acestei legi, pe care a descris-o drept una „dăunătoare din punct de vedere social”, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Șeful statului a menţionat că a decis în baza „protecţiei constituţionale a căsătoriei” şi a subliniat că, în faţa crizei demografice grave prin care trece Polonia, statul trebuie să sprijine stabilitatea familiei, nu să creeze reglementări care transformă căsătoria într-o „uniune de probă”.

În replică, premierul liberal Donald Tusk l-a acuzat pe preşedinte că ar fi recurs la „un veto nechibzuit”, şeful guvernului invocând drept argument că noua lege „i-ar fi putut ajuta pe cei care au luat această decizie (de a divorţa) în mod paşnic, rezonabil şi calm”.

În anul 2024 s-au înregistrat în Polonia circa 57.400 de divorţuri, dintre care aproximativ 40% au fost ale unor cupluri fără copii.

