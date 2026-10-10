Preşedinţia UE propune reducerea cu 8% a bugetului Uniunii pentru 2028-2034. PE respinge ferm poziția: „Ne slăbește capacitatea”

Preşedinţia Uniunii Europene, asigurată semestrul acesta de Irlanda, a propus sâmbătă reducerea cu 8% a bugetului multianual al UE pe perioada 2028-2034. Parlamentul European a reacționat rapid, prin vocea coraportorilor Siegfried Mureșan și Carla Tavares, care resping poziția și atrag atenția că acest lucru ar însemna slăbirea capacității Europei în ceea ce privește competitivitatea, apărarea și securitatea, într-un context global delicat.

Comisia Europeană a propus anul trecut un buget de 2.000 de miliarde, dar irlandezii au prezentat un proiect care prevede economii.

Reacția Parlamentului European, prin vocea coraportorilor principali pentru următorul cadru financiar multianual (CFM), Siegfried Mureșan (PPE, RO ) și Carla Tavares (S&D, PT), nu a întârziat. Aceștia resping ferm proiectul de poziție de negociere elaborat de Consiliu. Împreună cu coraportorii Parlamentului pentru resurse proprii, Danuše Nerudová (PPE, CZ) și Sandra Gómez López (S&D, ES) , aceștia au făcut o declarație care atrage atenția asupra riscurilor unui buget mai mic.

„Propunerea Președinției irlandeze nu poate fi punctul de plecare pentru un acord. O reducere de 8% a propunerii Comisiei, care deja menține bugetul doar la nivelul perioadei actuale, ar însemna slăbirea capacității noastre de acțiune, în contextul în care Europei i se cere să facă mai mult în ceea ce privește competitivitatea, apărarea și securitatea. Asta ar lăsa Europa mai puțin capabilă să-și protejeze cetățenii și să concureze economic cu marile economii ale lumii. Ar însemna subfinanțarea agriculturii și reducerea sprijinului pentru regiunile noastre. Bugetele naționale au crescut în ultimii ani, iar bugetul UE nu a ținut pasul. În schimb, 10% din puterea sa de cumpărare a dispărut din cauza inflației ridicate”, a declarat Siegfried Mureșan, potrivit unui comunicat al Parlamentului European.

„Parlamentul nu cere «mai mulți bani»; solicităm resurse care să corespundă responsabilităților impuse UE. Acest lucru necesită curaj și o decizie serioasă privind introducerea de noi surse de venituri de către statele membre, bazată pe toate propunerile de pe masă, în concordanță cu abordarea coșului de venituri. Suntem pregătiți să colaborăm cu Consiliul pentru un rezultat echilibrat. Cu toate acestea, statele membre trebuie să respecte voința cetățenilor, exprimată prin intermediul acestui Parlament, iar actualul cadru de negociere nu oferă o bază adecvată pentru discuțiile noastre”, a declarat Carla Tavares (S&D, Portugalia).

În poziția sa, Parlamentul a solicitat o creștere de aproximativ 10% față de propunerea Comisiei din iulie 2025, pentru a sprijini priorități cheie precum apărarea și securitatea, competitivitatea, coeziunea și agricultura. Deputații europeni au propus noi surse de venituri pentru bugetul comun, care ar putea aduce încă 30 de miliarde la bugetul UE, pe lângă cele 57,4 miliarde incluse în propunerea Comisiei din 2025, pentru a reduce presiunea asupra contribuțiilor statelor membre ale UE, inclusiv o taxă pentru serviciile digitale, o taxă pentru jocurile de noroc online și o taxă pe câștigurile de capital din criptoactive.

Pentru ca bugetul pe termen lung al UE să fie adoptat, este necesară o decizie unanimă a Consiliului și aprobarea Parlamentului, cu majoritatea absolută a deputaților europeni. Peste 93% din bugetul UE este direcționat către programele UE care sprijină persoanele și proiectele din statele membre, iar mai puțin de 7% este cheltuit pentru administrație.

Editor : Ș.R.