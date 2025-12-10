Presiuni, șantaj, amenințări. Depozitarul activelor rusești din Belgia se confruntă cu situații fără precedent: „Nu vrei să ajungi așa”

Un bancher francez cu legături strânse cu Rusia, care lucrează în cadrul Euroclear, depozitarul activelor rusești, și-ar fi amenințat CEO-ul companiei, astfel încât acesta ar fi recurs la protecția unor firme specializate. Alți doi colegi cu funcții de conducere se află într-o situație asemănătoare, în timp ce angajații obișnuiți resimt o presiune nemaiîntâlnită. Cine este Olivier Huby, bancherul care a călătorit de 155 de ori în Rusia în ultimii 10 ani „pentru că este un fan al Teatrului Bolșoi”.

Episodul, dezvăluit de EUobserver, intervine în contextul discuțiilor tensionate în interiorul UE privind gestionarea de către firmă a activelor înghețate ale Kremlinului.

Bancherul, Olivier Huby, este membru al consiliului de administrație al Mfex, o filială a gigantului belgian de servicii financiare Euroclear, care deține active ale Băncii Centrale Ruse în valoare de 193 de miliarde de euro, blocate din cauza sancțiunilor UE impuse în urma invaziei totale a Ucrainei de către președintele rus Vladimir Putin în 2022.

Huby nu are niciun rol managerial sau consultativ oficial în cadrul grupului, dar poziția sa i-a oferit acces privilegiat la directorii de vârf ai Euroclear, în perioada premergătoare negocierilor UE cu Belgia privind utilizarea banilor ruși pentru cumpărarea de arme pentru Kiev și acoperirea nevoilor de bază.

În același timp, Huby are legături atât de puternice cu Rusia, încât a zburat acolo de 155 de ori în ultimii 10 ani, potrivit unei investigații comune realizate de EUobserver, revista belgiană Humo, ziarul belgian De Morgen și ONG-ul britanic Dossier Center.

Sursele afirmă că Huby a abuzat de privilegiile sale în cadrul Euroclear pentru a încerca să organizeze întâlniri între directoarea generală, Valérie Urbain, și contactele sale din serviciile de informații ruse. Mai mult, Huby i-a amenințat atât pe ea cât și pe un al doilea director al Euroclear după ce aceștia au refuzat întâlnirile.

În ciuda amenințărilor, Urbain nu a beneficiat de protecția poliției belgiene, iar serviciile secrete belgiene nu au putut să-l investigheze pe Huby, deoarece acesta locuia în Franța și Suedia. Mai mult, firma franceză de securitate a Euroclear a declarat că nu auzise niciodată de el, în ciuda semnalelor de alarmă legate de comportamentul său.

Acest lucru a ridicat întrebări serioase cu privire modul în care depozitarul Euroclear, care deține active străine în valoare de 41 de trilioane de euro, era apărat. O altă întrebare derivată din prima: nu se știe dacă directorii Euroclear au informat autoritățile belgiene, oficialii UE sau mass-media în urma acestor presiuni.

Urbain, de exemplu, a declarat pentru ziarul francez Le Monde pe 15 noiembrie, într-un interviu rar, că ar lua în considerare să dea în judecată instituțiile UE dacă acestea ar atinge fondurile rusești.

Urbain a declarat, de asemenea, postului belgian de televiziune VRT, pe 5 decembrie, că banii ar trebui lăsați în pace, cu câteva ore înainte ca prim-ministrul belgian Bart de Wever, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și cancelarul german Friedrich Merz să se întâlnească la o cină la Bruxelles pentru a discuta problema, înaintea summitului UE din 18 decembrie, care urmează să ia o decizie finală în acest sens.

„Timpul este esențial, având în vedere situația geopolitică”, a declarat von der Leyen după aceea pe X.

Olivier Huby (stânga), membru al consiliului de administrație al Mfex, la o conferință mondială privind politica, organizată în Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, în noiembrie 2023

Legăturile lui Huby cu Rusia

Analizând călătoriile lui Huby, ancheta a dezvăluit că acesta a rezervat 155 de zboruri către și dinspre Rusia între 1 ianuarie 2015 și 18 decembrie 2024, potrivit datelor consultate de Dossier Center, o organizație neguvernamentală din Londra finanțată de omul de afaceri rus exilat Mihail Hodorkovski, care este un oponent al lui Putin.

Mai precis, acestea au inclus 14 zboruri după ce relațiile Rusiei cu UE s-au deteriorat din cauza invaziei totale a Ucrainei. Ulterior, Huby și-a întrerupt călătoriile către Rusia pentru un an.

El a zburat în principal la Moscova și Sankt Petersburg, dar și în locuri mai exotice, inclusiv în Siberia.

Soția sa, Annette Huby, a zburat și ea în și din Rusia de aproximativ 40 de ori în aceeași perioadă, uneori împreună cu el, alteori singură, conform datelor.

„În vizorul mai multor servicii de informații”

Având în vedere atenția geopolitică recentă asupra Euroclear, acest lucru l-a făcut pe Huby o persoană de interes pentru serviciile de informații occidentale, care urmăreau cine se afla în apropierea miliardelor înghețate ale lui Putin.

„Huby este în vizorul mai multor servicii de informații”, a declarat o sursă din serviciile de informații occidentale.

O a doua sursă din serviciile de informații a declarat: „Frecvența zborurilor sale [către Rusia] trezește suspiciuni și merită o investigație suplimentară”.

Un alt amănunt, oarecum sinsitru: Huby a declarat într-o biografie online că este membru al Societății Geografice Ruse (RGS), care, în ciuda numelui aparent inofensiv, îl are ca președinte pe fostul ministru rus al apărării, Serghei Șoigu. Mai mult, societatea estee prezidată de însuși Vladimir Putin.

Un director adjunct al RGS din Murmansk, Rusia, a recrutat, de asemenea, agenți pentru serviciul de informații interne FSB al Rusiei în Norvegia până în 2022, potrivit unei investigații realizate de Radio Free Europe/Radio Liberty.

Clubul lui Putin și Șoigu a organizat diverse evenimente „de socializare”, la Budapesta și Viena în acest an. Motivul: RGS nu este încă supus sancțiunilor SUA sau UE și poate opera destul de liber.

Amenințări către CEO-ul Euroclear

Revenind la presupusele amenințări ale lui Huby la adresa directorilor Euroclear, se spune că acesta ar fi abordat-o pentru prima dată pe Urbain la o reuniune la nivel înalt, la scurt timp după ce ea a devenit CEO, la 7 mai 2024.

„El [Huby] i-a spus: «Doi prieteni de-ai mei vor să te vadă». I-a arătat fotografiile lor [pe telefonul său] – doi ofițeri de rang înalt din serviciile secrete ruse... care doreau să se întâlnească cu Valérie Urbain la Geneva. Ea a fost șocată”, a declarat o sursă EUobserver apropiată evenimentelor, care a cerut să rămână anonimă.

O a doua sursă belgiană, care era, de asemenea, apropiată evenimentelor, a confirmat detaliile relatate, adăugând că cei doi ruși din fotografiile lui Huby erau bărbați albi, în vârstă de aproximativ 55 de ani, îmbrăcați în uniforme militare.

Urbain a solicitat protecția poliției belgiene pentru ea și familia ei la scurt timp după episod, însă cererea a fost respinsă de Centrul Național de Criză al Belgiei, în ciuda faptului că riscul la care era expusă a fost evaluat la cel mai înalt nivel (trei-patru) de către Unitatea de Coordonare pentru Analiza Amenințărilor, au confirmat autoritățile belgiene.

În consecință, Urbain a angajat proprii agenți de pază de la o firmă belgiană de securitate privată.

Alte amenințări

În același timp, Huby a cerut unui alt membru al comitetului executiv al Euroclear, la mijlocul anului 2024, să se întâlnească cu contacte din serviciile secrete ruse și l-a amenințat că locuința sa ar putea „lua foc” sau că animalul său de companie ar putea „muri brusc” dacă nu se conformează, au declarat sursele EUobserver.

Ulterior, membrul comitetului executiv al Euroclear a fost implicat într-un incident violent în fața unui bar, într-o seară din prima jumătate a anului 2025.

Huby a contactat-o ulterior pe Urbain pentru a-i spune: „Nu vrei să ajungi așa, nu-i așa?”, au declarat sursele EUobserver.

Urbain a refuzat să comenteze.

Un al doilea membru al comitetului executiv al Euroclear a declarat că suferă de stres emoțional din cauza experiențelor sale și a cerut să nu fie numit public.

Huby: „Este viața mea privată”

Între timp, când a fost sunat pentru a fi întrebat de ce zboară atât de des în Rusia, Huby a răspuns: „Este viața mea privată”.

„Nici măcar nu mai sunt consilier [al Euroclear]... Nu am mai fost la Bruxelles din 2022”, a mai spus el, după care s-a scuzat că trebuie să închidă, întrucât taxiul său sosise, și nu a mai răspuns la alte apeluri.

Când i s-a trimis un e-mail pentru a-l întreba dacă și-a amenințat colegii de la Euroclear, el a văzut întrebările ziariștilor, dar a refuzat să răspundă, mai arată ancheta.

Purtătorul de cuvânt al Euroclear, Thomas Churchill a spus că Huby a mers în Rusia doar din motive personale, niciodată pentru Euroclear. „După cum probabil știți, este destul de implicat în balet, și anume: Baletul Bolșoi”, a spus Churchill.

Când a fost întrebat despre presupusele amenințări ale lui Huby împotriva lui Urbain și a celui de-al doilea director executiv, al cărui nume nu a fost dezvăluit, purtătorul de cuvânt al Euroclear a spus: „Valérie Urbain a declarat public că a primit amenințări. Ea nu a menționat de la cine. Nici eu nu voi spune acest lucru, dar ea a fost amenințată”.

Agent dublu?

Un alt angajat Euroclear care îl cunoștea bine pe Huby a oferit o imagine necosmetizată a reputației acestuia, spunând că colegii belgieni îl suspectau că lucra fie pentru serviciile secrete ruse, fie pentru cele franceze, fie pentru ambele – ca agent dublu.

„Dacă îl credeai pe Olivier Huby, el îi cunoștea pe toți cei renumiți din Franța sau Rusia. Îi plăcea să sugereze că avea relații bune. Un personaj ciudat... ne-am gândit: DGSE?”, a relatat o persoană din interiorul Euroclear.

(NR: DGSE este acronimul serviciului francez de informații externe, cunoscut pentru activități de spionaj economic în interiorul UE.)

Huby, 68 de ani, provenea dintr-un mediu parizian de elită. A studiat la École nationale des ponts et chaussées din capitala Franței și la Massachusetts Institute of Technology din SUA.

Huby a declarat într-o prezentare online că a lucrat pentru scurt timp în ambasadele Franței din Praga și Moscova când era tânăr, în perioada Războiului Rece, dar Ministerul Afacerilor Externe din Paris a refuzat să confirme acest lucru.

Huby a lucrat ulterior pentru banca franceză Paribas (acum BNP Paribas) și pentru firma de asigurări Axa.

De asemenea, a fost activ în cercurile de politică externă ale UE, participând la evenimente precum Conferința Mondială de Politică (WPC) în 2023 și 2024, unde s-a întâlnit cu înalți oficiali ai UE, precum și cu oaspeți ruși, cum ar fi profesori de la universitatea MGIMO din Moscova, care formează diplomați și care este un renumit teren de recrutare pentru spioni ruși.

Conferința WPC a fost fondată de un alt rusofil, economistul francez Thierry de Montbrial.

Îndrăgostit de Rusia. Și de Putin

„În Franța, nu este neobișnuit să se vorbească cu respect despre Putin. Există o a cincea coloană semnificativă de intelectuali îndrăgostiți de Rusia. Huby este, fără îndoială, unul dintre ei”, a spus unul dintre contactele serviciilor secrete occidentale.

Dar, indiferent de motivele sale, efectul net al comportamentului lui Huby a fost acela de a face ca personalul de rang înalt să se simtă nesigur, în contextul unei campanii mai ample de intimidare din partea Rusiei.

„ Să nu îndrăzniți să atingeți activele înghețate”

Moscova a amenințat cu „zeci de ani” de procese împotriva Euroclear dacă va permite UE să utilizeze banii săi pentru Ucraina.

„Pregătirile pentru un pachet de contramăsuri ... sunt deja în curs”, a declarat purtătoarea de cuvânt a ministerului de externe, Maria Zakhkarova, pe 4 decembrie.

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al lui Putin și fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat în aceeași zi: „Rusia ar putea considera această mișcare ca fiind echivalentă cu un casus belli, cu toate implicațiile relevante pentru Bruxelles”.

Medvedev a amenințat, de asemenea, că va lansa o bombă nucleară asupra Belgiei în noiembrie.

Dronele suspectate a fi rusești au survolat porturile, aeroporturile și bazele militare belgiene în timpul negocierilor UE în curs.

„Da, cu toții vedem acest lucru. Și belgienii. Aceasta este o măsură menită să răspândească nesiguranța, să semene panică în Belgia: «Să nu îndrăzniți să atingeți activele înghețate». Acest lucru nu poate fi interpretat în alt fel”, a declarat ministrul german al apărării, Boris Pistorius, la Berlin, pe 7 noiembrie, referindu-se la incursiunile dronelor.

La rândul lor, angajații Euroclear din Bruxelles s-au simțit și ei în prima linie. De la amenințări primite prin mail, la SMS-uri, mesaje LinkedIn sau WhatsApp.

Vorbind despre nivelul ridicat de amenințare după 2022, Churchill, purtătorul de cuvânt al Euroclear, a spus: „Trăim într-o lume diferită acum. Niciodată nu am fost atât de ocupați cu protejarea și apărarea oamenilor și a bunurilor pe care le gestionăm ca în prezent”, a spus el.

„Am luat măsurile de siguranță adecvate... angajând o companie privată de securitate [Amarante], dacă este necesar, sau colaborând cu autoritățile [belgiene] – avem o relație foarte bună cu acestea”, a spus Churchill.

