Foto „Prețuri șoc în Bulgaria”, avertizează vicepreședintele ANAT. Cum arată meniul de la o terasă din Balcic și cât a ajuns să coste o bere

plaja Silistar, Bulgaria
Silistar, Bulgaria. Foto: Profimedia

Vești proaste pentru românii care plănuiesc să-și facă vacanța de vară pe litoralul bulgăresc. Trecerea la moneda euro a adus prețuri mai mari pe terase. Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), a postat pe pagina de Facebook un meniu de la o terasă fără „fițe” din Balcic. Potrivit acestuia, în Balcic o bere a ajuns să coste 5-6 euro, dublu față de prețurile din România, spune Voican.

„Prețuri șoc în Bulgaria! La Balchik, prețuri ca în Grecia sau Italia. După trecerea la EUR și mărirea taxelor”, se arată în postarea făcută de Adrian Voican.

„În fiecare zi văd pe SM prejudecata că în Bulgaria prețurile sunt mult mai mici decât la noi! Oameni buni, treziți-vă! Profitând de Schengen și bucuria unei plimbări pe faleză de la Balcic, la poalele Castelului Reginei Maria, ne-am oprit la o terasă oarecare, nu de fițe, să bem o bere și să ne delectăm cu primul Tarator al verii.. Venim din Vamă, unde o bere costă chiar și 10-15 lei. Aici dublu sau triplu!” scrie vicepreședintele ANAT, care continuă că prețul unei beri ajunge la 32 de lei în Balcic.

meniu
Foto: Adrian Voican/Facebook

„Atmosfera e plăcută, desigur! 10 români la 1 bulgar. Doar... prețurile acelea mici au dispărut cu desăvârșire!” adaugă Voican.

De la 1 februarie 2026, euro este singurul mijloc legal de plată din Bulgaria şi marchează finalizarea oficială a tranziţiei valutare. Ţările membre ale Uniunii Europene care nu au adoptat încă moneda unică sunt; România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia şi Danemarca.

De asemenea, BNB a avertizat că inflaţia în ţară ar urma să crească la 3,7%, în 2026, urmând să se atenueze la 3,2% în 2027 şi în 2028, tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu fiind factorul-cheie de risc.

