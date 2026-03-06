Live TV

Prețurile avioanelor F-35 au devenit atât de mari, încât nici Elveția nu și le mai permite. Berna a anunțat că va cumpăra mai puține

Data publicării:
F-35A Lightning II
F-35A Lightning II. Foto Profimedia

Elveţia a estimat vineri că ar putea achiziţiona doar 30 de avioane de luptă americane F-35 în loc de 36 din cauza creşterii costurilor, relatează AFP.

Elveţienii au aprobat în 2020 la un referendum un buget de 6 miliarde de franci elveţieni - 6,6 miliarde de euro, la valoarea actuală - pentru a-şi dota ţara cu o nouă flotă aeriană, actualele sale aeronave - F/A-18 şi F5, tot americane - apropiindu-se de punctul final al carierei, spre sfârşitul lui 2030. Totuşi, în iunie anul trecut Elveţia a anunţat că Statele Unite au invocat costuri suplimentare legate de inflaţie şi creşterea preţurilor materiilor prime.

„Pentru cele 36 de aeronave planificate iniţial, ar fi fost nevoie de 1,1 miliarde de franci suplimentari”, iar guvernul „renunţă la asta”, a afirmat ministrul elveţian al apărării, Martin Pfister, într-o conferinţă de presă la Berna. El a menţionat totodată că executivul federal solicită 394 de milioane de franci suplimentari.

Conform estimărilor actuale ale Ministerului Apărării, „acest lucru ar permite achiziţionarea a aproximativ 30 de F-35A”, dar „numărul exact va depinde de negocierile contractuale dintre guvernul SUA şi producători”, a mai spus Pfister.

Două bombardiere Suhoi care zburau la rasul solului au fost la „două minute” de a lovi cea mai mare bază a SUA din Orientul Mijlociu

Elveţia speră să poată comunica guvernului SUA numărul final de avioane F-35A pe care le poate achiziţiona cel târziu în al doilea trimestru al anului 2027.

Elveţia estimează că o apărare aeriană cuprinzătoare, adaptată la ameninţarea actuală, ar necesita între 55 şi 70 de avioane de vânătoare moderne.

Confruntat cu „situaţia geopolitică tensionată şi ameninţarea tot mai mare reprezentată de armele cu rază lungă de acţiune”, guvernul elveţian intenţionează, de asemenea, să consolideze capacităţile de apărare aeriană ale ţării. Pe lângă achiziţionarea sistemului american Patriot, decisă în 2021, guvernul va examina achiziţionarea unui sistem suplimentar de rachete sol-aer cu rază lungă de acţiune, de preferinţă produs în Europa.

Guvernul de la Berna a mai indicat că, pentru a consolida securitatea şi apărarea ţării, armata estimează că are nevoie de 31 de miliarde de franci, iar prin urmare executivul propune creşterea TVA-ului cu 0,8 puncte procentuale pentru o perioadă de zece ani şi crearea unui "fond pentru armament", finanţat din veniturile suplimentare generate de creşterea temporară a TVA-ului şi parţial din bugetul regulat al armatei.

Un referendum privind amendamentul constituţional necesar pentru acest proiect ar putea fi organizat în vara anului 2027, astfel încât creşterea temporară a TVA să poată intra în vigoare la 1 ianuarie 2028.

Moscova extinde unităţile militare la graniţele NATO. Evaluarea unui potențial conflict Rusia – UE: „Vor avea o armată cu 50% mai mare”

 

Editor : Sebastian Eduard

