Prețurile la energie, pe agenda discuțiilor lui Nicușor Dan cu liderii UE: „România susține soluții realiste”

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, după o nouă reuniune a grupului „Prietenii Competitivității”, la care au participat lideri din 19 state membre ale Uniunii Europene, că există un acord privind necesitatea unor măsuri urgente pentru atenuarea prețurilor la energie. Șeful statului a precizat că România susține soluții care să permită industriei autohtone să facă tranziția climatică fără să-și piardă competitivitatea.

„Am participat astăzi la o nouă discuție a Grupului «Prietenii Competitivității», alături de lideri din 19 state membre UE, în perspectiva reuniunii Consiliului European de săptămână viitoare”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.

Reuniunea grupului informal a avut loc în contextul pregătirii următorului Consiliu European, iar discuțiile s-au concentrat asupra competitivității economiei europene, prețurilor la energie, comerțului internațional și reducerii birocrației.

Președintele a arătat că liderii au discutat despre impactul costurilor energiei asupra competitivității europene și despre posibilitatea acordării unei flexibilități bugetare mai mari pentru măsurile de sprijin.

„Am vorbit despre rolul prețurilor la energie în creșterea competitivității, despre comerțul internațional și despre simplificarea și debirocratizarea Uniunii Europene. Statele membre ale Grupului sunt de acord cu privire la necesitatea unor măsuri urgente de atenuare a prețurilor la energie, de exemplu printr-o mai mare flexibilizare bugetară în instituirea de măsuri de sprijin compensator”, a transmis șeful statului.

România susține, potrivit președintelui, o abordare care să permită continuarea tranziției climatice, dar fără afectarea capacității industriei românești de a concura pe piață.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Un alt subiect abordat la reuniune a fost simplificarea legislației europene și reducerea birocrației. Nicușor Dan a susținut accelerarea măsurilor destinate creării unei piețe unice europene mai simple și a indicat în acest context inițiativa Eu Inc.

„Cât privește simplificarea legislației și reducerea birocrației, este important să accelerăm implementarea măsurilor pentru crearea unei piețe europene unice mai simple, în special prin inițiativa Eu Inc. Prin această inițiativă se are în vedere introducerea unui set unic de reguli la nivel european și ar permite antreprenorilor să înființeze mai ușor o companie în orice stat membru”, a transmis președintele.

Editor : M.I.