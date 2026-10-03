Prețurile locuințelor continuă să crească în Europa. România, printre țările cu cele mai mari scumpiri. Unde au scăzut prețurile

Prețurile locuințelor continuă să crească în cea mai mare parte a Europei, iar România se numără printre țările în care scumpirile au fost cele mai accentuate. În al doilea trimestru din 2026, locuințele din România au fost cu 12,1% mai scumpe decât în aceeași perioadă a anului trecut, o creștere de peste două ori mai mare decât media Uniunii Europene, de 4,7%, informează Euronews.

România, printre țările cu cele mai mari scumpiri

Prețurile locuințelor continuă să urce în mare parte din Europa, însă ritmul diferă considerabil de la o țară la alta. Dintre cele 29 de țări europene analizate pe baza datelor Eurostat, nouă au înregistrat creșteri anuale de peste 10% în al doilea trimestru din 2026.

Portugalia a înregistrat cea mai mare creștere, de 16,5% față de aceeași perioadă a anului precedent, fiind urmată îndeaproape de Bulgaria, cu 15,5%.

Creșteri importante au fost raportate și în Lituania, de 14,3%, Slovacia, de 13,6%, și Croația, de 12,7%.

România și Spania au înregistrat fiecare o creștere anuală de 12,1% a prețurilor locuințelor. Letonia, cu 11,4%, și Ungaria, cu 10,2%, completează grupul țărilor în care scumpirile au depășit pragul de 10%.

Danemarca, cu 9,4%, Slovenia, cu 9,1%, și Cehia, cu 8,6%, s-au apropiat, la rândul lor, de acest nivel.

Prețurile locuințelor au crescut peste media UE în numeroase țări

La nivelul Uniunii Europene, prețurile locuințelor au crescut cu 4,7% în al doilea trimestru din 2026 față de aceeași perioadă din 2025.

Avansul a fost mai mare decât rata inflației, de 3,2%.

Peste media UE s-au situat și Cipru, unde prețurile au crescut cu 7,9%, Malta, cu 6,9%, Polonia, cu 6,3%, Irlanda, cu 6%, Estonia, cu 5,8%, Austria, cu 5,1%, și Suedia, cu 4,8%.

În partea inferioară a clasamentului, creșterile au fost mult mai temperate. Germania a înregistrat un avans anual de numai 0,6%.

Trei țări europene unde prețurile au scăzut

În timp ce cea mai mare parte a Europei s-a confruntat cu noi scumpiri ale locuințelor, trei dintre țările analizate au mers în direcția opusă.

Finlanda a înregistrat cea mai mare scădere anuală, de 2,7%, urmată de Luxemburg, unde prețurile s-au redus cu 2,2%. În Franța, locuințele s-au ieftinit cu 0,8% față de al doilea trimestru din 2025.

Diferențele sunt astfel considerabile la nivel european: de la o creștere anuală de 16,5% în Portugalia la o scădere de 2,7% în Finlanda.

Editor : Ș.A.