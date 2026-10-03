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Prețurile locuințelor continuă să crească în Europa. România, printre țările cu cele mai mari scumpiri. Unde au scăzut prețurile

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Din articol
România, printre țările cu cele mai mari scumpiri Prețurile locuințelor au crescut peste media UE în numeroase țări Trei țări europene unde prețurile au scăzut

Prețurile locuințelor continuă să crească în cea mai mare parte a Europei, iar România se numără printre țările în care scumpirile au fost cele mai accentuate. În al doilea trimestru din 2026, locuințele din România au fost cu 12,1% mai scumpe decât în aceeași perioadă a anului trecut, o creștere de peste două ori mai mare decât media Uniunii Europene, de 4,7%, informează Euronews.

România, printre țările cu cele mai mari scumpiri

Prețurile locuințelor continuă să urce în mare parte din Europa, însă ritmul diferă considerabil de la o țară la alta. Dintre cele 29 de țări europene analizate pe baza datelor Eurostat, nouă au înregistrat creșteri anuale de peste 10% în al doilea trimestru din 2026.

Portugalia a înregistrat cea mai mare creștere, de 16,5% față de aceeași perioadă a anului precedent, fiind urmată îndeaproape de Bulgaria, cu 15,5%.

Creșteri importante au fost raportate și în Lituania, de 14,3%, Slovacia, de 13,6%, și Croația, de 12,7%.

România și Spania au înregistrat fiecare o creștere anuală de 12,1% a prețurilor locuințelor. Letonia, cu 11,4%, și Ungaria, cu 10,2%, completează grupul țărilor în care scumpirile au depășit pragul de 10%.

Danemarca, cu 9,4%, Slovenia, cu 9,1%, și Cehia, cu 8,6%, s-au apropiat, la rândul lor, de acest nivel.

Prețurile locuințelor au crescut peste media UE în numeroase țări

La nivelul Uniunii Europene, prețurile locuințelor au crescut cu 4,7% în al doilea trimestru din 2026 față de aceeași perioadă din 2025.
Avansul a fost mai mare decât rata inflației, de 3,2%.

Peste media UE s-au situat și Cipru, unde prețurile au crescut cu 7,9%, Malta, cu 6,9%, Polonia, cu 6,3%, Irlanda, cu 6%, Estonia, cu 5,8%, Austria, cu 5,1%, și Suedia, cu 4,8%.

În partea inferioară a clasamentului, creșterile au fost mult mai temperate. Germania a înregistrat un avans anual de numai 0,6%.

Trei țări europene unde prețurile au scăzut

În timp ce cea mai mare parte a Europei s-a confruntat cu noi scumpiri ale locuințelor, trei dintre țările analizate au mers în direcția opusă.

Finlanda a înregistrat cea mai mare scădere anuală, de 2,7%, urmată de Luxemburg, unde prețurile s-au redus cu 2,2%. În Franța, locuințele s-au ieftinit cu 0,8% față de al doilea trimestru din 2025.

Diferențele sunt astfel considerabile la nivel european: de la o creștere anuală de 16,5% în Portugalia la o scădere de 2,7% în Finlanda.

Editor : Ș.A.

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