Prima declarație a lui Viktor Orban, după ce Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu Vladimir Putin la Budapesta

Premierul ungar Viktor Orban s-a arătat încântat de întâlnirea planificată a președintelui american Donald Trump cu Vladimir Putin la Budapesta. Acesta a calificat anunțul liderului de la Casa Albă drept o „veste excelentă pentru iubitorii de pace”.

„Întâlnirea planificată între președinții american și rus este o veste excelentă pentru oamenii iubitori de pace din întreaga lume. Suntem pregătiți!”, a transmis Viktor Orban pe X.

Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit la telefon joi, 16 octombrie, timp de mai bine de două ore. După convorbirea telefonică, liderul american a anunțat o întrevedere între consilierii din ambele țări, dar și întâlnirea sa cu omologul rus în Ungaria. Totodată, și emisarul special al lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a precizat că discuția a fost „pozitivă și productivă”.

„La finalul convorbirii, am convenit că săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire a consilierilor noștri de nivel înalt. Întâlnirile inițiale ale Statelor Unite vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, împreună cu alte persoane care urmează să fie desemnate. Locul întâlnirii urmează să fie stabilit. Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi într-un loc convenit, Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război «rușinos» dintre Rusia și Ucraina.”

Conversația dintre cei doi a avut loc cu doar o zi înainte de întrevederea de la Casa Albă a președintelui SUA și a omologului ucrainean. Cel de-al 47-lea președinte al SUA și liderul de la Kiev vor vorbi despre posibilitatea ca Ucraina să primească rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk.

Editor : A.M.G.