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Prima reacție a generalului Oleksandr Sîrski de la declanșarea scandalului la Kiev: „Mă lupt cu Rusia, nu cu ministerul”

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Oleksandr Sîrski
Oleksandr Sîrski, șeful armatei ucrainene. Foto: Profimedia
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Șeful armatei ucrainene a respins speculațiile privind o dispută personală cu fostul ministru al apărării, Mihailo Fedorov, afirmând că dezacordurile privind politica militară nu ar trebui să distragă atenția de la războiul Ucrainei cu Rusia.

„Nu sunt în război cu ministerul. Sunt în război cu Rusia”, a scris Sîrski într-un articol de opinie.

Comandantul-șef Oleksandr Sîrski a făcut aceste declarații după ce Fedorov a fost demis și l-a acuzat public că se opune reformelor din cadrul Ministerului Apărării și că alimentează diviziunile din cadrul armatei.

„Ucraina este mai mare decât Fedorov, Sîrski și oricare dintre noi”, a scris generalul cu patru stele într-un articol publicat de publicația militară „Militarnyi”, avertizând că împărțirea oamenilor în tabere rivale ar distrage atenția de la războiul împotriva Rusiei.

Sîrski s-a declarat surprins că relația sa cu Fedorov a fost prezentată ca un conflict personal, descriind-o, în schimb, ca o relație profesională marcată de dezacorduri între comanda militară și Ministerul Apărării.

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De asemenea, acesta și-a cerut scuze, scriind: „Dacă am jignit pe cineva: Mihailo Albertovich [Fedorov], îmi pare rău. Pot fi dur.”

Sîrski a abordat pe scurt dezacordurile privind strategia militară, dronele, personalul, contractele, mobilizarea și plățile soldaților. El a susținut că dronele sunt vitale, dar nu pot înlocui artileria, apărarea aeriană și alte capacități de luptă.

De asemenea, el a negat că Statul Major General s-ar fi opus Ministerului Apărării și a afirmat că va coopera cu oricine va fi numit să conducă acest minister.

„Nu sunt în război cu ministerul. Sunt în război cu Rusia”, a scris Sîrski.

„Misiunea mea este războiul. Strategia, frontul, oamenii. Asta fac și voi continua să fac. De preferință, fără interviuri și articole de opinie.”

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Editor : Sebastian Eduard

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