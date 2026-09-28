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Prima reacție a Guvernului grec la relatarea WSJ despre afirmaţiile ambasadoarei SUA la Atena, Kimberly Guilfoyle

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Kimberly Guilfoyle
Kimberly Guilfoyle. Sursa foto: Profimedia Images
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Pavlos Marinakis, purtătorul de cuvânt al Executivului elen, a reacționat la relatarea Wall Street Journal despre afirmaţii ale ambasadoarei SUA la Atena, Kimberly Guilfoyle, declarând că problema unei ameninţări la adresa Guvernului grec nu a fost pusă niciodată şi nici nu ar fi tolerată.

„În martie, la o cină organizată la Atena la care au participat oficiali greci şi americani, Kimberly Guilfoyle a intrat într-o dispută cu ministrul Energiei din Grecia, Stavros Papastavrou, în faţa celorlalţi invitaţi. Referindu-se la prăbuşirea iminentă a guvernului român, Guilfoyle le-a spus celor prezenţi: „Putem face asta oricărei ţări dorim. Putem face asta şi aici”, potrivit unei persoane care a participat la cină şi altor persoane cărora li s-a povestit despre acest incident. Discuţia s-a înfierbântat, Papastavrou replicând că SUA nu pot înlocui guvernul Greciei, care a fost ales de popor. Avocatul lui Guilfoyle a contestat descrierea acestui schimb de replici, a scris Wall Street Journal.

„Nu s-a pus niciodată problema unei ameninţări la adresa Guvernului grec. Şi, ca să vorbim serios, aşa ceva nu ar fi tolerat niciodată”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Pavlos Marinakis, întrebat despre articolul publicat de Wall Street Journal referitor la Kimberly Guilfoyle, relatează sky.gr. Citat de News.ro.

El a subliniat că relaţia dintre Grecia şi Statele Unite este astăzi mai strânsă şi mai stabilă ca niciodată.

„Este o relaţie strategică profundă, bazată pe respect reciproc şi valori comune”, a declarat Marinakis.

În ceea ce priveşte sectorul energetic, el a afirmat că Grecia este un partener strategic al Statelor Unite şi că există numeroase exemple care demonstrează acest lucru.

Întrebat separat ce i-a transmis ministrul Mediului şi Energiei, Stavros Papastavrou, cu privire la cina la care face referire Wall Street Journal, purtătorul de cuvânt al guvernului a reiterat că „problema unei ameninţări la adresa guvernului grec nu a fost pusă niciodată”.

Informaţia publicată de Wall Street Journal a provocat reacţii politice şi dispute la Bucureăti, fiind corelată cu întâlnirea pe care liderul PSD Sorin Grindeanu şi fostul ministru social-democrat al energiei Bogdan Ivan au avut-o cu diplomatul american, care a promovat constant Coridorul Vertical de Gaze.

Editor : Ș.R.

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