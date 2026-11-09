Prima reacție a lui Viktor Orban după ce fratele său mai mic a fost reținut într-un dosar de „trafic de persoane”

Fostul premier maghiar a acuzat guvernul că încearcă să distragă atenția de la publicarea controversată de săptămâna trecută a dosarelor poliției secrete din perioada comunistă, după ce, în urma unei anchete, fratele său a fost reținut.

Fostul prim-ministru maghiar Viktor Orbán a criticat luni aspru o anchetă care îl vizează pe fratele său, Áron Orbán, suspectat de trafic de persoane și care ulterior a fost reținut. Poliția maghiară l-a reținut pe fratele fostului lider naționalist Viktor Orbán pe 9 noiembrie, potrivit unui comunicat de presă difuzat de prim-ministrul Peter Magyar.

„Scopul acestui joc murdar este eliminarea adversarului politic și instaurarea unui sistem cu un singur partid. Eu sunt ținta; fratele meu nu este decât un pion”, a scris Viktor Orbán luni pe Facebook, acuzând guvernul prim-ministrului Péter Magyar că distrage atenția opiniei publice de la publicarea controversată de săptămâna trecută a dosarelor istorice ale poliției secrete.

„Astăzi, guvernul ar trebui să dea socoteală în fața Comitetului de Securitate Națională pentru modul în care a gestionat arhivele poliției secrete din perioada comunistă. Cu toate acestea, în loc să se supună unei anchete amănunțite, recurge la persecuția politică pentru a distrage atenția. Ceea ce se întâmplă în Ungaria nu este asumarea responsabilității. Este o vânătoare de vrăjitoare politică”, a mai scris el pe X.

Deși nu l-au numit pe Áron Orbán, autoritățile maghiare au confirmat luni că „au loc arestări și percheziții la domiciliu în mai multe locații din Budapesta și județul Pest, în legătură cu un caz de trafic de persoane”.

Magyar a menționat că presa maghiară a relatat despre reținerea lui Áron Orbán, proprietarul companiei de arme de foc Multi Shot.

„Conform relatărilor presei, fratele lui Viktor Orbán, Áron Orbán, a fost reținut sub suspiciunea de trafic de persoane. NVVH [Oficiul Național pentru Recuperarea și Protecția Bunurilor din Ungaria] și Oficiul Național de Investigații continuă ancheta”, a declarat prim-ministrul.

Poliția maghiară a reținut, de asemenea, mai multe persoane în legătură cu acest caz în Budapesta și în regiunea înconjurătoare a județului Pest și efectuează percheziții la locuințele suspecților.

Agenția de știri Telex a relatat, de asemenea, în luna septembrie, despre o anchetă separată a NVVH privind acuzațiile de corupție, în cadrul căreia Áron Orbán și asociații săi au fost acuzați că au sustras bani, au folosit relații politice și, posibil, au falsificat documente pentru a ajuta cetățeni străini să obțină vize maghiare.

Editor : Sebastian Eduard