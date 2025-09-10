Încălcarea spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti a fost „absolut imprudentă”, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Mark Rutte, adăugând că încă nu s-a făcut o evaluare completă a incidentului. „Indiferent dacă a fost intenţionat sau nu, este absolut imprudent, este absolut periculos”, a spus Rutte, citat de Sky News.

„Mesajul meu pentru Putin este clar: Opriţi războiul din Ucraina, opriţi încălcarea spaţiului aerian aliat. Şi să ştiţi că suntem pregătiţi, că suntem vigilenţi şi că vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a transmis secretarul general al NATO.

El consideră că incidentul a demonstrat o reacţie foarte reuşită din partea NATO, astfel că a mulțumit tuturor forțelor implicate, afirmând că Polonia, Olanda, Italia și Germania au participat la operațiune.

„Acest incident continuă modelul Rusiei de a testa limitele şi, de asemenea, oferă Rusiei informaţii utile despre capacitatea Poloniei de a răspunde. În timp ce Ucraina a avut ani la dispoziţie pentru a implementa un sistem de detectare şi interceptare a ameninţărilor, alte ţări europene se pregătesc în grabă, dar sunt cu mult în urmă”, a comentat Keir Giles, cercetător asociat în cadrul programului Rusia şi Eurasia al think tank-ului Chatham House.

„Orice răspuns faţă de Rusia care nu este suficient de ferm va însemna că Europa a eşuat la acest ultim test, la fel cum a eşuat la atât de multe altele înainte”, a avertizat expertul, citat de Reuters.

